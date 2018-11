Đầu tư gì cuối năm để sinh lời vượt trội

(Kiến Thức) - Cuối năm là lúc lượng tiền nhàn rỗi trong dân dồi dào nhất, do đó nhu cầu đầu tư sinh lời cũng tăng cao với đa dạng các loại hình đầu tư. Tuy nhiên, dù đầu tư vào lĩnh vực nào thì các nhà đầu tư cũng cần có sự tìm hiểu kỹ càng về đối tượng mình định đầu tư.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng đầu năm của Việt Nam tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về đây. Lượng vốn đầu tư nước ngoài FDI cũng tăng 6% so với cùng kỳ. Đây là những yếu tố vĩ mô tác động tích cực đến tâm lý các nhà đầu tư. Xét về vi mô, thời điểm cuối năm lượng tiền trong dân luôn tăng cao bởi nguồn kiều hối từ nước ngoài, các khoản tiết kiệm đến kỳ thanh khoản, thưởng tết từ các cơ quan, doanh nghiệp hay đây cũng là lúc thu hồi công nợ từ khách hàng, đối tác. Do vậy, câu hỏi lựa chọn lĩnh vực đầu tư luôn là nỗi băn khoăn của nhiều người.

Không khó để nhận ra gửi ngân hàng là một kênh an toàn, đơn giản, được đa số người dân lựa chọn tuy nhiên tỷ lệ sinh lời không cao. Các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng và ngoại tệ thời gian gần đây biến động khó lường, nhiều người đã từng nếm trải những thất bại cay đắng khi không tìm hiểu kỹ thị trường mà chỉ chạy theo số đông. Trong bối cảnh đó, bất động sản đang trở thành một kênh tiềm năng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bởi dân số ngày càng tăng nhưng đất đai, nhà cửa thì có giới hạn.

Bất động sản - kênh đầu tư tiềm năng dịp cuối năm 2018.

Xét về phân khúc nhà ở và cho thuê, nhu cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt khi thị trường tìm về mức giá hợp lý, phù hợp với thu nhập của người dân. Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu cũng như quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng, đây được xem là tín hiệu đáng mừng đối với các nhà đầu tư bất động sản. Theo các chuyên gia, đối với một dự án bất động sản thì yếu tố vị trí cũng như chủ đầu tư rất quan trọng, quyết định lớn đến thành công của dự án.

Được đánh giá là “điểm sáng” của bất động sản Hà Nội, dự án Eurowindow River Park đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Nằm tại khu vực Đông Bắc thành phố, lại tọa lạc ngay chân cầu Đông Trù, cách phố cổ chưa đầy 15 phút di chuyển, đây được xem là vị trí vô cùng đắc địa, được ví như “viên ngọc quý” của Đông Anh.

Eurowindow River Park - Dự án đang được giới đầu tư săn đón.

Đơn vị phát triển dự án Eurowindow Holding cũng là một cái tên uy tín trên thị trường bất động sản với nhiều dự án lớn trong và ngoài nước như khu nghỉ dưỡng cao cấp Movenpick Resort Cam Ranh, Radisson Blu (Khánh Hòa), trung tâm thương mại Melinh PLAZA, tổ hợp Đa chức năng Hà Nội - Matxcova….

Sở hữu diện tích lên tới 22,829 m2, lại nằm ngay giữa điểm giao của hai con sông lớn là sông Hồng và sông Đuống, các cư dân tại Eurowindow River Park sẽ được tận hưởng một bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Cùng với “vườn trên cao” đậm phong cách Nhật Bản với không gian yên bình, thiền tịnh và khu phố trong nhà - Euro Town sầm uất, thi vị mang tới không gian mua sắm và thưởng ngoạn đậm chất châu Âu. Hệ thống các tiện ích cao cấp như: bể bơi bốn mùa, trung tâm thương mại, chuỗi nhà hàng, khu vui chơi, trường học...ngay trong lòng khu đô thị, kết hợp với các trung tâm mua sắm lớn AEON Mall Long Biên, Savico Megamall ở khu vực lân cận đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí và thư giãn của cư dân.

Phố trong nhà - Euro Town độc đáo.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Eurowindow River Park dự kiến bàn giao trong quý I/2020. Từ nay cho tới 31/12/2018, khách hàng ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án Eurowindow River Park sẽ nhận được phiếu bốc thăm để có cơ hội sở hữu căn hộ có giá trị 1,5 tỷ đồng chỉ với giá 0 đồng. Đây thực sự là một chính sách vô cùng hấp dẫn trên thị trường thời điểm này.

Sở hữu trí đắc địa, chủ đầu tư uy tín, tiện ích đầy đủ, phong phú cùng với chính sách bán hàng hấp dẫn - Eurowindow River Park hội tụ đủ mọi yếu tố của một dự án bất động sản sinh lời vượt trội trong tương lai.