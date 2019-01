Dấu ấn của bất động sản Tân Hoàng Minh tại dự án D’. Le Pont D’or

Đặc biệt, dự án còn được Tạp chí Bất động sản Việt Nam đánh giá là 1 trong 5 dự án chung cư cao cấp tốt nhất năm 2018.

Sở hữu vị trí đáng mơ ước bên cạnh hồ Hoàng Cầu, trung tâm quận Đống Đa – Hà Nội, D’. Le Pont D’or dễ dàng kết nối tới các điểm trọng yếu của thủ đô. Nhờ hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện với việc hoàn thành tuyến đường Hoàng Cầu mới, Hào Nam, Yên Lãng, Xã Đàn việc di chuyển từ D’. Le Pont D’or đến bất cứ khu vực nào của Hà Nội để làm việc, học hành hay giải trí đều thông suốt và nhanh chóng.

D’. Le Pont D’or sở hữu không gian sống ngập tràn thiên nhiên với vị trí đắc địa bên hồ Hoàng Cầu.

Các kiến trúc sư đã hoàn thành ý tưởng cho tòa Chung cư cao cấp D’. Le Pont D’or, thể hiện trọn vẹn mong muốn của chủ đầu tư Tân Hoàng Minh nhằm kiến tạo một chung cư hiện đại nằm bên hồ Hoàng Cầu xanh mát để mang đến cho cư dân một cuộc sống ngập tràn thiên nhiên.

Sân vườn trên tầng thượng mang đến cho cư dân một khoảng không gian xanh, trong lành sau những giờ làm việc căng thẳng.

Tòa tháp căn hộ cao cấp D’. Le Pont D’or được thiết kế tỉ mỉ để sử dụng các nguồn vật liệu thân thiện, những giải pháp làm chủ môi trường sống và sự đan xen của kiến trúc đẹp mắt vào bối cảnh tự nhiên xung quanh.

Ngay từ khi đi vào hoạt động dự án đã ghi điểm với cư dân bởi sự chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhất của Chủ đầu tư – Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tại D’. Le Pont D’or, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã sử dụng công nghệ thi công tiên tiến nhất để thi công hạng mục 4 tầng dự án. Đây là phương pháp thi công áp dụng cho những công trình có chiều sâu dưới mặt đất lớn, đòi hỏi đầy đủ các máy móc thiết bị thi công tiên tiến cũng như trình độ kỹ thuật cao của công nhân, kỹ sư thi công, trình độ quản lý của nhà thầu. Đồng thời, công nghệ này cũng giúp giảm thiểu tối đa những tác động của thời tiết có thể ảnh hưởng đến nền móng của công trình.

Tòa tháp còn dùng thép cường độ cao gấp đôi thép thông thường để tăng cường khả năng chịu lực cho kết cấu, giảm được tiết diện cột và tăng diện tích hữu dụng cho mỗi căn hộ. Trong thi công sàn bê tông toàn khối và hệ thống dầm sàn dự ứng lực kết hợp khung cột thiết kế, Chủ đầu tư còn sử dụng công nghệ tấm Cốt pha bê tông với hệ số an toàn gấp 2 – 3 lần các thiết kế thông thường.

Bên cạnh đó, D’. Le Pont D’or là một trong những dự án chung cư cao tầng hiếm hoi thỏa mãn được đầy đủ những yếu tố như chất lượng, vị trí đắc địa, cảnh quan thoáng đãng, tiện ích vượt trội và sự an toàn tuyệt đối của cư dân. Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh đã không ngần ngại đầu tư một khoản tiền lớn cho các hạng mục quan trọng như phòng cháy, chữa cháy (PCCC), hệ thống thang máy, thang bộ thoát hiểm và thông gió,… giúp đảm bảo an toàn cho cư dân tại đây. Tháng 4/2018, trong bối cảnh hàng loạt các dự án nhà chung cư cao tầng tại Hà Nội bị tuýt còi vì vi phạm quy định về chính sách an toàn PCCC thì D’. Le Pont D’or lại được Phòng cảnh sát PCCC số 2 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) công nhận là “Dự án đã đáp ứng tiêu chuẩn, tuân thủ quy định và là dự án có hệ thống PCCC tiêu biểu trong các chung cư tại Hà Nội”.

Có thể nói D’. Le Pont D’or là một trong những dự án chung cư cao tầng hiếm hoi thỏa mãn được đầy đủ những yếu tố như chất lượng công trình, vị trí đắc địa, cảnh quan thoáng đãng, tiện ích vượt trội, kết nối giao thông thuận tiện và an toàn về PCCC. Chính những yếu tố này đã khiến cho D’. Le Pont D’or trở thành “Khu nhà ở đáng sống nhất” được vinh danh tại lễ trao giài thưởng bất động sản quốc gia Việt Nam 2018.