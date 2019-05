Bên trong show diễn 100 tỷ đồng Vũ hội ánh dương tại Bà Nà Hills

Để chuẩn bị cho show diễn được đầu tư lên tới 100 tỷ đồng kéo dài trong 4 tháng, hơn 200 nghệ sĩ quốc tế chuyên nghiệp đã dốc sức luyện tập dưới sự hướng dẫn của hai biên đạo nổi tiếng thế giới: Hani Abaza – từng làm biên đạo và biểu diễn ở Disney Land, Cirque Du Soleil, So You Think You Can Dance (Vietnam, Canada, Mỹ) và Sabra Johnson – nhà vô địch So You Think You Can Dance (Mỹ).

Mỗi tiết mục đều được Tổng đạo diễn nổi tiếng Phạm Hoàng Nam cùng ekíp sáng tạo xây dựng công phu đến từng chi tiết.

Khán giả sẽ được phiêu du tới những miền đất của lễ hội ngập tràn, được hòa mình cùng sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục tưởng chừng chỉ thấy trong cổ tích.

Hoặc bay bổng giữa xứ sở băng giá kỳ ảo trắng màu hoa tuyết.

Sự điêu luyện của các tiết mục nhào lộn, sự bất ngờ của vô số tiết mục ảo thuật… âm nhạc mới lạ, hoành tráng do Giám đốc âm nhạc - nhạc sỹ nổi tiếng Huy Tuấn hòa âm, Vũ hội Ánh dương hứa hẹn thết đãi khán giả một bữa tiệc nghệ thuật “5 sao” cực kỳ ấn tượng.

Trong không gian rộn ràng của lễ hội, du khách còn được du hành tới vương quốc của cậu bé hạnh phúc Peter Pan và nàng tiên Tinker Bell.

Bên cạnh những điệu vũ độc đáo, có rất nhiều loại hình xiếc nghệ thuật được phô diễn trong show này như cà kheo, patin, nhào lộn, tung hứng…

Từng động tác, từng đạo cụ, từng chi tiết trong “Vũ hội Ánh dương” đều được “đo ni đóng giày” riêng cho Bà Nà.

Đặc biệt toàn bộ phục trang được thiết kế tỉ mỉ, kỳ công bởi NTK Tom Trandt- Top 15 nhà thiết kế trẻ tài năng thế giới

Chỉ riêng việc thiết kế và sản xuất hàng trăm mẫu phục trang cho show, toàn bộ đội ngũ sản xuất đã mất tới 2 tháng làm việc liên tục, không ngừng nghỉ.

Vũ hội ánh dương là một show nghệ thuật được đầu tư quy mô và bài bản với những màn vũ đạo công phu, những tiết mục biểu diễn độc đáo cùng hiệu ứng nghệ thuật đẳng cấp vốn chỉ thấy trong các show giải trí quốc tế đình đám. Chủ đầu tư Sun Group kỳ vọng show diễn sẽ thay đổi góc nhìn của thế giới về nghệ thuật giải trí tại Việt Nam, cũng như gia tăng sức hấp dẫn của Bà Nà Hills, của Đà Nẵng trong mắt du khách trong và ngoài nước.

“Vũ hội Ánh dương” chính thức ra mắt công chúng tại Sun World Ba Na Hills vào ngày 31/5 và công diễn suốt 4 tháng hè (từ tháng 6-9/2019) với 2 show diễn mỗi ngày vào lúc 10h30 và 14h30.