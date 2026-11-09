Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được giảm 30% thuế từ 2026

Chính sách áp dụng trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định 398 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 43/2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, thông tin trên VOV.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 29/10/2026, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Theo đó, mức giảm 30% được tính trên số thuế phải nộp, không phải trên tổng doanh thu của người kinh doanh.

Theo quy định, hộ và cá nhân kinh doanh cư trú có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không quá 10 tỷ đồng/năm được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Đối tượng áp dụng gồm cá nhân kinh doanh, người đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh. Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân.

Về thủ tục, trường hợp dự kiến doanh thu trong năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng, cá nhân kinh doanh được kê khai giảm thuế theo mẫu số 01. Hồ sơ được nộp cùng tờ khai thuế theo quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc theo năm.

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế cho người kinh doanh, mức giảm 30% cũng được áp dụng với số thuế thuộc phạm vi khấu trừ, khai thay, nộp thay nếu đáp ứng đủ điều kiện. Hồ sơ theo mẫu số 02 được nộp cùng tờ khai thuế tương ứng.

Doanh nghiệp được tự xác định số thuế giảm khi tạm nộp hằng quý

Đối với doanh nghiệp, Nghị định 398 quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2026 và 2027 nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Chính sách áp dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh thu nhập.

Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm, không phân biệt phương pháp tính thuế. Đặc biệt, doanh nghiệp đang được hưởng các ưu đãi thuế khác vẫn được giảm thêm 30% trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi đó.

Doanh thu làm căn cứ xác định điều kiện hưởng chính sách bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác. Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh, doanh thu của các đơn vị này cũng được tính vào tổng doanh thu.