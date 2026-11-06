Cách nhận biết camera quay lén bằng đèn flash và ứng dụng điện thoại

Đèn flash, ứng dụng camera và công cụ quét Wi-Fi có thể giúp người dùng phát hiện một số thiết bị ghi hình ẩn khi lưu trú tại khách sạn hoặc căn hộ cho thuê.

Camera quay lén ngày càng được ngụy trang tinh vi trong các vật dụng quen thuộc như củ sạc USB, máy báo khói hay đồ dùng trong phòng ngủ, phòng tắm. Những thiết bị này thường khó nhận biết bằng mắt thường, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư của khách lưu trú.

Để kiểm tra, người dùng có thể kéo rèm, tắt đèn trong phòng và sử dụng đèn flash điện thoại rọi vào những lỗ nhỏ hoặc vị trí đáng ngờ. Nếu có camera ẩn phía sau, thấu kính có thể phản chiếu ánh sáng, tạo thành điểm sáng dễ nhận thấy hơn trong bóng tối.

Một cách khác là mở ứng dụng camera trên điện thoại và quan sát xung quanh khi phòng đã tắt đèn. Một số camera quay lén sử dụng đèn hồng ngoại để ghi hình ban đêm, có thể xuất hiện dưới dạng những đốm sáng trên màn hình điện thoại. Tuy nhiên, không phải điện thoại nào cũng có khả năng nhận diện được tín hiệu hồng ngoại.

Ngoài kiểm tra bằng camera và đèn flash, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Fing để quét mạng Wi-Fi tại nơi lưu trú, tìm kiếm thiết bị lạ hoặc những thiết bị có tên liên quan đến camera. Việc rà soát các điểm phát Wi-Fi và tín hiệu Bluetooth bất thường xung quanh cũng có thể cung cấp thêm manh mối.

Nếu phát hiện một vật dụng như củ sạc có lỗ hở đáng ngờ và được cắm sẵn trong phòng, khách lưu trú nên ngắt kết nối nguồn điện, tránh tự ý tháo dỡ thiết bị và thông báo ngay cho bên quản lý để kiểm tra.

Theo nghiên cứu năm 2025 của IPX1031, 47% người tham gia khảo sát cho biết từng phát hiện camera tại các căn hộ nghỉ dưỡng Airbnb, tăng so với mức 25% vào năm 2023. Nghiên cứu cũng ghi nhận 55% chủ nhà vẫn lén đặt thiết bị, bất chấp lệnh cấm được áp dụng từ đầu năm 2024.

Dù điện thoại thông minh có thể hỗ trợ phát hiện và ghi lại hình ảnh làm bằng chứng, các phương pháp trên không bảo đảm tìm thấy mọi camera quay lén. Những thiết bị lưu video trực tiếp vào bộ nhớ cục bộ hoặc sử dụng mạng riêng có thể không xuất hiện khi quét Wi-Fi. Vì vậy, người dùng vẫn cần quan sát kỹ các vật dụng và vị trí bất thường trong phòng.

Việc chủ động kiểm tra nơi lưu trú ngay khi nhận phòng là thói quen cần thiết để hạn chế nguy cơ bị ghi hình trái phép, bảo vệ quyền riêng tư trong mỗi chuyến đi.