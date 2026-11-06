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[VIDEO] TPHCM duyệt chính sách đãi ngộ nhân tài đến 265 triệu đồng

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[VIDEO] TPHCM duyệt chính sách đãi ngộ nhân tài đến 265 triệu đồng

HĐND TPHCM thông qua chính sách thu hút nhân tài, với khoản hỗ trợ ban đầu gần 531 triệu đồng và thu nhập tối đa 265 triệu đồng mỗi tháng tùy vị trí.

Minh Quân - Hà Anh
#TPHCM #HĐND TPHCM #Chính sách thu hút nhân tài #Đãi ngộ nhân tài #Chính sách tiền lương

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