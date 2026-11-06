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[VIDEO] Doanh thu sàn thương mại điện tử tăng 45% trong quý III

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[VIDEO] Doanh thu sàn thương mại điện tử tăng 45% trong quý III

Quý III, Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt doanh thu 150.000 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ; hơn 56.000 gian hàng không phát sinh lượt bán.

Minh Quân - Hà Anh
#Thương mại điện tử #Shopee #TikTok Shop #Lazada #Tiki

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