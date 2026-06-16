Việt Nam mở rộng hợp tác quốc phòng tại Triển lãm Eurosatory

Thông qua tham dự Triển lãm Eurosatory lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước và giao lưu học hỏi.

Nhận lời mời của Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory tại Paris, Pháp. Dự các hoạt động tại Triển lãm có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải.

Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory được tổ chức 2 năm/lần, là một trong những triển lãm vũ khí trang bị lục quân lớn trên thế giới, thu hút sự tham gia của các nhà công nghiệp châu Âu, châu Mỹ và nhiều nước khác; là nơi để các đối tác tìm kiếm hợp tác, tìm hiểu công nghệ mới và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, xu hướng phát triển trang bị của Lục quân các nước.

Triển lãm năm nay quy tụ hơn 300 đoàn chính thức đến từ gần 100 quốc gia tham dự và gần 2.000 doanh nghiệp quốc phòng đến từ hơn 60 quốc gia tham gia trưng bày.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn Việt Nam tại Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory. Ảnh: Kiều Trinh.

Việc tham dự Triển lãm Eurosatory tiếp tục khẳng định chủ trương chủ động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Việt Nam, góp phần mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác, tiếp cận những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, phục vụ mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thông qua tham dự Triển lãm lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước và giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chuẩn bị cho Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12 năm nay.

* Trong khuôn khổ Triển lãm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đã tham quan các khu trưng bày công nghiệp quốc phòng các nước và gian hàng của các tập đoàn, công ty lớn của Pháp như Airbus, UNAC…, tìm hiểu những xu hướng phát triển mới về trang bị kỹ thuật quân sự, công nghệ quốc phòng tiên tiến và các giải pháp ứng dụng phục vụ tác chiến hiện đại; thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở nhu cầu và năng lực hiện có của mỗi bên.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn Việt Nam tham quan các khu trưng bày công nghiệp quốc phòng của các nước. Ảnh: Kiều Trinh.

Cảm ơn và ghi nhận những thông tin mà lãnh đạo các tập đoàn, công ty chia sẻ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Airbus, UNAC và các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của Pháp với Việt Nam; đề nghị các tập đoàn, công ty nghiên cứu các khả năng hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng trân trọng mời các tập đoàn, công ty tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, tổ chức vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Lãnh đạo các tập đoàn mong muốn thời gian tới sẽ mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực nhiều tiềm năng và mang tính chiến lược.

* Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm gian hàng của công ty Gremsy - doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày tại Triển lãm lần này. Việc Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn đến thăm gian hàng của Công ty Gremsy không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế, mà còn gửi đi thông điệp về khát vọng làm chủ khoa học - công nghệ của người Việt.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng thăm gian hàng của công ty Gremsy. Ảnh: Kiều Trinh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, tại một trong những triển lãm về quốc phòng lớn của thế giới, sự hiện diện của một doanh nghiệp Việt Nam là minh chứng cho năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ và hội nhập.

* Bên cạnh việc tham quan, tìm hiểu các công nghệ quốc phòng tiên tiến, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam còn tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến cho Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Đại diện các Tiểu ban Nội dung, Điều hành - An ninh, Lễ tân, Truyền thông và Bảo đảm đã làm việc với đại diện Ban tổ chức Triển lãm Eurosatory cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quốc phòng quốc tế để trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức, vận hành và quảng bá sự kiện.

Nhân dịp này, Thư mời tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 cũng được trao tới các đối tác, doanh nghiệp, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam chủ động hội nhập, sẵn sàng kết nối và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hướng tới một kỳ triển lãm quy mô, chuyên nghiệp và mang tầm quốc tế tại Hà Nội.