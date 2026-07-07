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Quân sự - Thế giới

Đoàn cứu hộ Việt Nam được trao Huy chương "Anh hùng Venezuela"

Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" cho đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại quốc gia Nam Mỹ.

Trà Khánh

Theo quyết định do Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ký, tập thể đoàn Việt Nam được trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất, 124 cá nhân của đoàn được trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì.

Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận và tôn vinh những cống hiến của tập thể cũng như các thành viên đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu quả thảm họa động đất kép.

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Đại diện Chính phủ Venezuela trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho các cá nhân của đoàn Việt Nam. Ảnh: Hoàng Vũ.

Ngày 6/7 (giờ địa phương), đại diện Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" cho tập thể và các cá nhân của đoàn Việt Nam.

Trước đó, ngày 3/7 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã đến tận nơi đóng quân thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, Tổng thống lâm thời Venezuela đã trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela.

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Ảnh: Hoàng Vũ.

Trong đó, chú chó Xu Kip vinh dự được đại diện đeo huân chương, từng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Nủ (Lào Cai). Ngoài ra, có 3 chú chó khác đã từng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar năm 2023 và 2025.

Cho đến nay, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát hàng chục thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền sở tại, góp phần xoa dịu nỗi đau quá lớn của đất nước và nhân dân Venezuela. Song song với đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.
#Đoàn cứu hộ Việt Nam #thảm họa động đất ở Venezuela #động đất Venezuela #quân đội

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