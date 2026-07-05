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Quân sự - Thế giới

Đoàn Việt Nam đưa 54 nạn nhân động đất ở Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Trong ngày 4/7 (giờ địa phương), Đoàn Việt Nam đã tìm và đưa thêm 9 thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát ở Venezuela.

Trà Khánh

Ngày 4/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tiếp tục tổ chức thành nhiều mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira) của Venezuela. Đã có thêm 9 thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa ra khỏi các đống đổ nát.

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Phối hợp với lực lượng sở tại đưa thi thể nạn nhân ra khỏi công trình đổ sập, ngày 4/7 (giờ địa phương). Ảnh: Hoàng Vũ.

Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 54 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát. Trong ngày, đoàn cũng hỗ trợ người dân sở tại di chuyển tài sản, tiếp tục khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Trước đó, sáng 3/7 (giờ địa phương), lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng lực lượng Venezuela sử dụng thiết bị chuyên dụng đã phát hiện tín hiệu nghi có sự sống bên trong một tòa nhà bị đổ sập tại Playa Grande. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian, tiến hành cuộc tìm kiếm cả ngày đêm.

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Anh Oscar Fernandez cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể mẹ anh ra khỏi công trình đổ sập, ngày 4/7 (giờ địa phương). Ảnh: Hoàng Vũ.

Công cuộc tìm kiếm nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và người dân sở tại.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường vào đêm 3/7 (giờ địa phương), Tư lệnh Lực lượng dân quân của Venezuela Nayade Lockiby Belmonte bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã cử lực lượng sang tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam với lực lượng Venezuela trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân; khẳng định phía Venezuela luôn sẵn sàng tạo điều kiện tối đa cho phía Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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Tư lệnh lực lượng dân quân Venezuela Nayade Lockiby Belmonte cùng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam có mặt tại hiện trường vào đêm 3/7 (giờ địa phương). Ảnh: Hoàng Vũ.

Sau tất cả các nỗ lực trong nhiều giờ đồng hồ, rạng sáng 4/7 (giờ địa phương), lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp cận được vị trí nghi vấn. Từng ngóc ngách xung quanh được kiểm tra tỉ mỉ, thế nhưng không có dấu vết nào được tìm thấy.

Mặc dù không thể mang lại phép màu, song lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã mang đến điều quý giá không kém, đó là sự tận tâm, là tình người không biên giới, là chỗ dựa tin cậy cho những người bạn đang trong cơn hoạn nạn.

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