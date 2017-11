Những mẹo nhỏ giúp bỏ thuốc lá hiệu quả

Lên danh sách lý do tại sao bạn lại thích hút thuốc: Thứ nhất, hãy liệt kê một số lý do tại sao bạn lại thích hút thuốc và tại sao hút thuốc làm cho bạn cảm thấy tốt. Bước này có thể giúp bạn thấy rằng những lý do tại sao bạn thích hút thuốc có thể chỉ là những thứ hời hợt. Ảnh: Boldsky. Những điều khiến bạn muốn bỏ thuốc lá: Tiếp theo, hãy đưa ra một danh sách lý do tại sao bạn muốn bỏ hút thuốc. Ví dụ, nó ảnh hưởng đến sức khoẻ của bạn như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh bạn. Hãy mang theo danh sách này bên mình mọi lúc và đọc nó khi bạn cảm thấy muốn bỏ thuốc lá. Ảnh: Boldsky. Tránh mua cả gói thuốc lá: Một cách khác hiệu quả để bỏ hút thuốc là tránh mua cả bao thuốc lá. Thay vào đó, bạn chỉ mua một hoặc hai điếu thuốc lá. Thói quen này có thể giúp bạn kiểm soát số lượng thuốc lá bạn hút thuốc trong một ngày và giảm dần, cho đến khi bạn bỏ được thuốc lá. Ảnh: Boldsky. Ghi lại những thời điểm bạn hút thuốc: Lập biểu đồ thời gian cụ thể trong một ngày mà bạn thèm thuốc lá. Vào những thời điểm bạn thèm hút thuốc, hãy thử làm các hoạt động khác để làm xao lãng chính mình. Ảnh: Boldsky. Tham gia một hoạt động mới: Hãy phát triển sở thích riêng hoặc tham gia một hoạt động mới để làm giảm cơn thèm hút thuốc của bạn. Đi đến phòng tập thể dục, chạy bộ, đọc sách, đi chơi với bạn bè không hút thuốc... là một số điều bạn có thể xem xét. Ảnh: Boldsky. Bỏ thuốc khi có tâm trạng tốt: Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng cố gắng bỏ hút thuốc khi bạn có tâm trạng tốt sẽ hiệu quả hơn, thay vì cố gắng bỏ thói quen này khi bạn đang chán nản. Vì vậy, hãy thực hiện kế hoạch bỏ thuốc lá khi bạn đang ở trong một tâm trạng tốt. Ảnh: Boldsky. Tự thưởng cho mình: Hãy dành dụm tất cả số tiền bạn tiết kiệm được từ việc không mua thuốc lá vào một cái lọ và đến cuối tháng, hãy tự thưởng cho mình một bữa tiệc. Thói quen này cho bạn thấy bạn có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền khi bỏ thuốc lá. Ảnh: Boldsky. Mang theo thức ăn vặt lành mạnh bên mình: Luôn mang theo một gói đồ ăn nhẹ lành mạnh như quả hạch, trái cây bên cạnh bạn. Ăn vặt những thứ này bất cứ khi nào bạn muốn hút thuốc lá có thể giúp làm giảm sự thèm muốn. Ảnh: Boldsky. Tránh ngồi cùng những người hút thuốc: Việc ngồi cùng các đồng nghiệp hút thuốc trong giờ nghỉ trưa có thể sẽ kích hoạt thói quen của bạn. Thay vào đó, bạn có thể đi bộ trên đường phố bên ngoài hoặc chơi một trò chơi trên điện thoại. Ảnh: Boldsky. Lên danh sách tất cả nguy cơ sức khoẻ về hút thuốc: Lập danh sách tất cả các nguy cơ về sức khoẻ khi hút thuốc lá và dán chúng vào bàn làm việc và ở một vài nơi xung quanh nhà bạn. Thói quen này cũng có thể khuyến khích bạn bỏ thuốc. Ảnh: Boldsky.

Lên danh sách lý do tại sao bạn lại thích hút thuốc: Thứ nhất, hãy liệt kê một số lý do tại sao bạn lại thích hút thuốc và tại sao hút thuốc làm cho bạn cảm thấy tốt. Bước này có thể giúp bạn thấy rằng những lý do tại sao bạn thích hút thuốc có thể chỉ là những thứ hời hợt. Ảnh: Boldsky. Những điều khiến bạn muốn bỏ thuốc lá: Tiếp theo, hãy đưa ra một danh sách lý do tại sao bạn muốn bỏ hút thuốc. Ví dụ, nó ảnh hưởng đến sức khoẻ của bạn như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh bạn. Hãy mang theo danh sách này bên mình mọi lúc và đọc nó khi bạn cảm thấy muốn bỏ thuốc lá. Ảnh: Boldsky. Tránh mua cả gói thuốc lá: Một cách khác hiệu quả để bỏ hút thuốc là tránh mua cả bao thuốc lá. Thay vào đó, bạn chỉ mua một hoặc hai điếu thuốc lá. Thói quen này có thể giúp bạn kiểm soát số lượng thuốc lá bạn hút thuốc trong một ngày và giảm dần, cho đến khi bạn bỏ được thuốc lá. Ảnh: Boldsky. Ghi lại những thời điểm bạn hút thuốc: Lập biểu đồ thời gian cụ thể trong một ngày mà bạn thèm thuốc lá. Vào những thời điểm bạn thèm hút thuốc, hãy thử làm các hoạt động khác để làm xao lãng chính mình. Ảnh: Boldsky. Tham gia một hoạt động mới: Hãy phát triển sở thích riêng hoặc tham gia một hoạt động mới để làm giảm cơn thèm hút thuốc của bạn. Đi đến phòng tập thể dục, chạy bộ, đọc sách, đi chơi với bạn bè không hút thuốc... là một số điều bạn có thể xem xét. Ảnh: Boldsky. Bỏ thuốc khi có tâm trạng tốt: Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng cố gắng bỏ hút thuốc khi bạn có tâm trạng tốt sẽ hiệu quả hơn, thay vì cố gắng bỏ thói quen này khi bạn đang chán nản. Vì vậy, hãy thực hiện kế hoạch bỏ thuốc lá khi bạn đang ở trong một tâm trạng tốt. Ảnh: Boldsky. Tự thưởng cho mình: Hãy dành dụm tất cả số tiền bạn tiết kiệm được từ việc không mua thuốc lá vào một cái lọ và đến cuối tháng, hãy tự thưởng cho mình một bữa tiệc. Thói quen này cho bạn thấy bạn có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền khi bỏ thuốc lá. Ảnh: Boldsky. Mang theo thức ăn vặt lành mạnh bên mình: Luôn mang theo một gói đồ ăn nhẹ lành mạnh như quả hạch, trái cây bên cạnh bạn. Ăn vặt những thứ này bất cứ khi nào bạn muốn hút thuốc lá có thể giúp làm giảm sự thèm muốn. Ảnh: Boldsky. Tránh ngồi cùng những người hút thuốc: Việc ngồi cùng các đồng nghiệp hút thuốc trong giờ nghỉ trưa có thể sẽ kích hoạt thói quen của bạn. Thay vào đó, bạn có thể đi bộ trên đường phố bên ngoài hoặc chơi một trò chơi trên điện thoại. Ảnh: Boldsky. Lên danh sách tất cả nguy cơ sức khoẻ về hút thuốc: Lập danh sách tất cả các nguy cơ về sức khoẻ khi hút thuốc lá và dán chúng vào bàn làm việc và ở một vài nơi xung quanh nhà bạn. Thói quen này cũng có thể khuyến khích bạn bỏ thuốc. Ảnh: Boldsky.