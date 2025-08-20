Điều trị thành công viêm túi mật cấp do sỏi ở cụ bà 90 tuổi

Ngày 20/8, Bệnh viện E cho biết, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tiêu hóa mới tiếp nhận và điều trị thành công cho một cụ bà 90 tuổi bị viêm túi mật cấp do sỏi. Đây là ca bệnh đặc biệt, cho thấy nguy cơ biến chứng nặng nề của sỏi mật ở người cao tuổi.

Nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng

Người bệnh nữ (90 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ cạnh sườn dưới bên phải kèm đi ngoài phân lỏng... Qua thăm khám và kết quả các xét nghiệm chiếu chụp cần thiết, các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán cụ bà bị viêm túi mật cấp do sỏi, cần nhanh chóng xử lý do tình trạng viêm có thể nhanh chóng tiến triển thành các biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Quốc Đạt đánh giá, đây là ca phẫu thuật khó do người bệnh tuổi rất cao, đồng thời mắc nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, viêm phổi mạn tính, khiến cơ thể không thể chịu đựng được một cuộc mổ mở lớn, nguy cơ tai biến trong mổ, biến chứng sau phẫu thuật cực kỳ cao.

Vì vậy, ê-kíp điều trị buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn giải pháp phẫu thuật tối ưu – ít xâm lấn, an toàn và phù hợp nhất với thể trạng người bệnh, vừa xử lý triệt để tình trạng viêm, vừa đảm bảo an toàn cho người bệnh cao tuổi.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua khai thác tiền sử bệnh án, trước đây cụ có đi khám nhưng không phát hiện ra bị sỏi, cách nhập viện 3 ngày, cụ xuất hiện tình trạng đau bụng, chán ăn… gia đình đã đưa cụ đi khám tại một cơ sở y tế khác và được tư vấn phẫu thuật mổ mở, nhưng do tuổi cao, nguy cơ lớn nên gia đình không đồng ý.

BS Đạt giải thích, ở người cao tuổi, đặc biệt với những trường hợp có nhiều bệnh lý nền như trường hợp cụ bà này, bất kỳ can thiệp ngoại khoa nào cũng tiềm ẩn nguy cơ cao về biến chứng nghiêm trọng. Khó khăn lớn nhất chính là khâu gây mê hồi sức: người bệnh tuổi cao thường có chức năng tim, phổi, gan, thận suy giảm… dễ gặp rối loạn huyết áp, hô hấp hoặc suy đa cơ quan trong và sau phẫu thuật.

Do đó, ê-kíp bác sĩ phải tính toán rất kỹ lưỡng, hội chẩn giữa các chuyên khoa như: Phẫu thuật tiêu hóa, Cấp cứu, Gây mê hồi sức, tim mạch, hồi sức tích cực… để lựa chọn phương pháp mổ ít xâm lấn, đồng thời kiểm soát tốt nhất các yếu tố rủi ro, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật nhanh chóng được thực hiện dưới sự chỉ huy của TS.BS Hữu Hoài Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sĩ phẫu thuật, gây mê và hồi sức. Với việc áp dụng kỹ thuật mổ nội soi hiện đại, các bác sĩ đã xử lý nhanh chóng ổ viêm, cắt bỏ hoàn toàn túi mật chứa sỏi mà vẫn bảo tồn an toàn các cấu trúc quan trọng xung quanh như ống mật chủ, gan, tá tràng…

Phương pháp này không chỉ giúp giảm xâm lấn tối đa, hạn chế mất máu và đau sau mổ, mà còn rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục, đặc biệt phù hợp với người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền như trường hợp cụ bà này.

Bác sĩ thăm khám cho cụ bà 90 tuổi bị viêm túi mật cấp - Ảnh BVCC

Xử lý chậm tỷ lệ tử vong cao

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tiêu hóa cảnh báo, viêm túi mật cấp là bệnh lý cần được xử trí khẩn trương bởi nếu chậm trễ, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm. Tình trạng viêm tiến triển nặng có thể gây hoại tử, thủng túi mật dẫn đến viêm phúc mạc ổ bụng, nhiễm trùng đường mật và nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong do sốc nhiễm khuẩn.

Ngoài ra, sỏi từ túi mật có thể di chuyển xuống đường mật, gây tắc mật hoặc viêm tụy cấp – biến chứng nặng nề với tỷ lệ tử vong cao. Về lâu dài, viêm túi mật mạn tính còn tiềm ẩn nguy cơ ung thư túi mật.

Đặc biệt, ở người cao tuổi với sức đề kháng suy giảm và nhiều bệnh lý nền kèm theo, các biến chứng này thường diễn tiến nhanh, khó kiểm soát và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, do đó việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đặc biệt, với người cao tuổi hoặc có bệnh nền, việc điều trị sớm, đúng phương pháp tại các bệnh viện có đầy đủ chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại là yếu tố then chốt để tránh biến chứng nguy hiểm, bảo vệ tính mạng và nâng cao chất lượng cuộc sống.