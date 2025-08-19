Hà Nội

Sống Khỏe

Gắp hơn 100 viên sỏi từ túi mật của nữ bệnh nhân 54 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã thực hiện ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật hiếm gặp, lấy ra hơn 100 viên sỏi từ một nữ bệnh nhân 54 tuổi.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật đặc biệt hiếm gặp với gần 100 viên sỏi được lấy ra cho nữ bệnh nhân là bà D.T.N.T. (54 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Bà D.T.N.T. nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ sườn phải, sốt cao và liên tục nôn ói. Kết quả chụp CT cho thấy viêm túi mật hoại tử, nhiễm trùng, bạch cầu tăng cao, buộc phải mổ cấp cứu.

Hơn 100 viên sỏi màu vàng đồng được lấy ra từ túi mật của bệnh nhân D.T.N.T. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ê-kíp phẫu thuật gặp không ít khó khăn khi viên sỏi kẹt cứng ở cổ túi mật, túi mật bị bao bọc bởi các tạng xung quanh, nguy cơ tổn thương cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật cao và phối hợp nhịp nhàng, ca mổ thành công, cứu sống bệnh nhân.

Điều bất ngờ nhất là sau khi mở túi mật, các bác sĩ phát hiện hơn 100 viên sỏi màu vàng chứa trong túi mật bệnh nhân. Trước đó, bệnh nhân từng được phát hiện sỏi túi mật nhưng chủ quan chưa điều trị dứt điểm.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Kha khuyến cáo: “Khi xuất hiện triệu chứng đau bụng hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt, người dân cần đi khám sớm để phát hiện và xử lý kịp thời. Trì hoãn điều trị có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân T. phục hồi tốt (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Trước đó, hồi năm 2021, Trung tâm Y tế Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) cũng đã phẫu thuật cấp cứu cho một phụ nữ 29 tuổi trú tại xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy (cũ), tỉnh Phú Thọ, lấy ra hơn 200 viên sỏi trong túi mật.

Sỏi túi mật là những tinh thể rắn hình thành trong túi mật, do sự tích tụ và kết tinh của các thành phần trong dịch mật. Các viên sỏi này có thể có kích thước và số lượng khác nhau, từ nhỏ như hạt cát đến lớn như quả bóng golf. Sỏi túi mật có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm túi mật, tắc nghẽn ống mật, thậm chí là ung thư túi mật,

Theo thống kê khoảng 8 - 10% dân số Việt Nam mắc sỏi túi mật. Các nhà nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố gây hình thành, phát triển sỏi túi mật. Trong đó yếu tố nguy cơ hàng đầu là nữ giới có tuổi từ 40 trở lên, thường xuyên nhịn đói, giảm cân nhanh chóng.

Ngoài ra những người phụ nữ có chế độ ăn giàu chất béo, thừa cân hoặc béo phì, có lối sống giảm vận động,… cũng dễ mắc phải sỏi túi mật. Những người trong gia đình có anh chị em, bố mẹ mắc sỏi túi mật cũng sẽ có nguy cơ. Một số bệnh lý rối loạn tiêu hóa, bệnh viêm ruột mạn tính hoặc những người có sử dụng một số loại thuốc kháng sinh, tránh thai sẽ có nguy cơ cao mắc sỏi túi mật.

Theo một nghiên cứu, trong số người mắc sỏi túi mật có khoảng 80% là nữ giới, tỷ lệ phụ nữ ở thành phố mắc nhiều hơn ở nông thôn. Điều đặc biệt, trong số đó thì có đến 90% số người bị viêm túi mật do sỏi. Tuy nhiên có tới 70% số người có sỏi túi mật không có biểu hiện gì và không phải ai có sỏi cũng bị viêm túi mật.

