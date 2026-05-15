TP.HCM tiến tới xét tuyển lớp 10 từ năm 2026: Phụ huynh và học sinh nói gì?

Trước lộ trình thay thế thi tuyển bằng xét tuyển học bạ của TP.HCM, phụ huynh và học sinh kỳ vọng giảm áp lực thi cử nhưng vẫn băn khoăn về tính công bằng.

TP.HCM đang đẩy mạnh lộ trình thay thế kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức xét tuyển học bạ, dự kiến áp dụng mở rộng từ năm học 2026-2027. Đây là bước đi chiến lược nhằm tiến tới phổ cập giáo dục bậc THPT ngay khi mạng lưới trường lớp được hoàn thiện.

Chiều ngày 14/5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ của TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết thành phố đang dồn lực đầu tư hạ tầng để hoàn thiện mạng lưới giáo dục. Cụ thể, địa phương đang triển khai kế hoạch xây mới khoảng 1.000 phòng học trong 150 ngày, để kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Song song đó, hơn 100 dự án giáo dục khác cũng đang được rà soát tổng thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt tỷ lệ 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học, đảm bảo mọi học sinh đều có môi trường học tập chất lượng.

Dựa trên nền tảng kiện toàn cơ sở vật chất, ngành giáo dục TP.HCM cũng đang xây dựng chiến lược tuyển sinh mới theo hướng giảm áp lực thi cử. Đại diện Sở GD&ĐT tiết lộ, từ năm học tới, thành phố sẽ xem xét thí điểm chuyển đổi từ hình thức thi tuyển sang xét tuyển học bạ tại một số khu vực đủ điều kiện. Đây là bước đệm quan trọng trong lộ trình dài hạn của thành phố, hướng tới mục tiêu phổ cập giáo dục THPT cho toàn bộ học sinh trên địa bàn khi hệ thống trường lớp đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Ngay sau khi những định hướng mới về lộ trình tuyển sinh được công bố, dư luận xã hội đã ghi nhận những phản hồi đa chiều, đặc biệt từ phía phụ huynh, học sinh tại TP.HCM. Bên cạnh sự đồng thuận về mục tiêu giảm tải áp lực thi cử, thực tế vẫn tồn tại những băn khoăn về cơ chế đảm bảo tính công bằng cũng như chất lượng đào tạo khi chuyển đổi phương thức tuyển sinh.

Chị Kim Dung (TP.HCM) cho rằng: "Về mặt tâm lý, phụ huynh nào cũng muốn con bớt khổ vì thi cử. Nhưng nhìn vào thực tế, số lượng trường công lập hiện nay chưa đáp ứng đủ chỗ học cho tất cả học sinh. Nếu bỏ thi mà chuyển sang xét tuyển, liệu có đảm bảo tính công bằng? Tôi lo ngại sẽ xảy ra cuộc đua về "làm đẹp học bạ" hoặc các tiêu chí phụ phức tạp hơn. Theo tôi, ngành giáo dục cần làm rõ phương án thay thế trước khi chính thức triển khai".

Bên cạnh những trăn trở của phụ huynh trước thông tin bỏ thi xét tuyển, về phía học sinh, em Quỳnh Anh (TP.HCM) chia sẻ: "Nếu bỏ được kỳ thi này, em và các bạn sẽ bỏ được một áp lực lớn. Hiện tại, ngoài học chính khóa, tụi em phải học thêm thêm 3 môn Toán, Văn, Anh ở các lò luyện thi đến tận tối. Tuy nhiên, em cũng lo lắng nếu không thi thì căn cứ vào đâu để xét tuyển vào các trường top đầu? Nếu chỉ dựa vào học bạ, em sợ áp lực điểm số trên lớp còn căng thẳng hơn cả việc đi thi tuyển sinh".

Tính đến thời điểm hiện tại, phương thức thi tuyển vẫn là hình thức chủ đạo để vào lớp 10 công lập tại TP.HCM. Hình thức xét tuyển chỉ được áp dụng tại một số cơ sở có tính chất đặc thù, như Trường THCS và THPT Thạnh An (dành cho học sinh tốt nghiệp THCS tại trường) hoặc Trường THPT Võ Thị Sáu (xét tuyển học sinh từ Trường THCS Lê Hồng Phong trên cùng địa bàn).

Về quy mô, số liệu từ Sở GD&ĐT TP.HCM cho thấy áp lực cạnh tranh năm học 2026-2027 vẫn rất lớn khi có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi tổng chỉ tiêu chỉ dừng lại ở mức 118.000 chỗ học. Với tỷ lệ trúng tuyển dự kiến khoảng 78%.

Kỳ thi tuyển sinh sắp tới diễn ra trong hai ngày 1-2/6 sẽ là cuộc đua căng thẳng. Các thí sinh phải hoàn thành ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ Văn (tự luận 120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Những em có nguyện vọng vào hệ chuyên hoặc tích hợp sẽ tham gia thi thêm môn bài thi tương ứng để hoàn tất quy trình tuyển chọn.