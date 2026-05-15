Đề nghị tử hình Bùi Đình Khánh, kẻ nổ súng khiến cán bộ công an hy sinh

Sáng ngày 15/5, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với Bùi Đình Khánh và các bị cáo trong vụ án mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng.

Theo VKSND tỉnh Quảng Ninh, 17/19 bị cáo đã nhận tội, riêng Ngô Văn Tuyên và Vũ Hồng Sơn không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo khác đủ cơ sở xác định hai người này phạm tội đúng như cáo trạng truy tố.

Bùi Đình Khánh và các bị cáo tại tòa sáng 15/5

Theo cáo buộc, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6 kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để bán. Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Cơ quan điều tra xác định bị cáo cất giấu hai khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải tử vong. Sau đó, bị cáo tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ôtô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án.

Theo VKSND, Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8 kg để bán. Hải còn bị cáo buộc bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.

Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho hai khẩu AK. Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang.

Cơ quan điều tra cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, gồm hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.

Trên cơ sở kết quả điều tra, căn cứ hồ sơ tài liệu vụ án và xét hỏi tại tòa, VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Đình Khánh tử hình về tội “Giết người”; tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; từ 9 - 10 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; từ 4 - 5 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt đề nghị là tử hình.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 15/5.

Bị cáo Hà Thương Hải bị đề nghị mức án tù chung thân về tội “Giết người”; tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; từ 7 - 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”; từ 8 - 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; từ 2 - 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Ngô Văn Tuyên bị đề nghị mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Hữu Đằng bị đề nghị mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

5 bị cáo bị đề nghị mức án tù chung thân, gồm: Bị cáo Hà Quang Sơn tù chung thân về tội “Giết người”; Tù chung thân về tội “ Mua bán trái phép chất ma tuý”; Từ 2 - 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Hoàng Văn Đông bị đề nghị mức án 20 năm về tội “Giết người”; tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; Từ 2 - 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương bị đề nghị mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; từ 7 - 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”; từ 8 - 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh bị đề nghị mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Ngoài ra, các bị cáo Đinh Văn Thiết bị đề nghị mức án tổng từ 21,5 - 22 năm tù về 2 tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Che giấu tội phạm”.

Bị cáo Nguyễn Quang Tư bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tráng bị đề nghị mức án từ 14 - 16 năm tù đối với 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Bị cáo Vũ Hồng Sơn bị đề nghị từ 18 - 24 tháng tù về tội: “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo còn lại: Bùi Xuân Hiến, Ngô Thị Thơ, Triệu Thị Hiền, Lò Văn Minh, Triệu Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Thị Hạnh bị đề nghị mức án từ 15 - 30 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”. Riêng Triệu Nguyễn Hoài Thương (đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi), Nguyễn Thị Hạnh (phạm tội khi đang mang thai) đề nghị cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 - 36 tháng.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

