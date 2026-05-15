Lạng Sơn phát hiện, thu giữ hơn 400 túi xúc xích không rõ nguồn gốc

Thu giữ 405 túi xúc xích "bẩn"

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thông qua quá trình kiểm tra, kiểm soát địa bàn, ngày 12/5/2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 phối hợp với Công an phường Kỳ Lừa tiến hành kiểm tra xe ô tô con mang nhãn hiệu SUZUKI XL7 HYBRID GLX AT, biển kiểm soát 12A-335.14 có dấu hiệu vi phạm đang dừng đỗ tại lề đường phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 9 bao tải dứa, bên trong chứa 405 túi xúc xích (loại 700g/túi); trị giá hàng hóa ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Tang vật vi phạm/ Ảnh DMS

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện là bà N.T.C (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của số hàng trên.

Đội QLTT số 1 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách sử dụng xúc xích an toàn sức khỏe

Xúc xích là một loại thực phẩm chế biến sẵn được nhiều người ưa thích bởi tính tiện lợi và dễ ăn. Tuy nhiên, thực trạng các loại xúc xích không có nguồn gốc, xuất xứ đang được bày bán tràn lan trên thị trường hiện nay đang tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. Đã đến lúc, toàn thể bà con nhân dân cần phải có thái độ mạnh mẽ, dứt khoát nói “không” với các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm này.

Năm 2015, Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế của WHO đã công bố xếp các loại thịt muối và chế biến sẵn (như xúc xích) vào danh sách những chất gây ung thư hàng đầu, tương đương với cồn, thuốc lá, a-mi-ăng và a-sen. Việc ăn 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày có thể làm tăng 18% nguy cơ ung thư ruột.

Để giữ an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình, người tiêu dùng cần có thái độ dứt khoát với thực phẩm bẩn.

Lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng: Khi chọn thực phẩm, hãy lưu ý đến nguồn gốc, xuất xứ và chỉ sử dụng sản phẩm của các cơ sở sản xuất có thương hiệu uy tín. Thậm chí, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rất nhiều sản phẩm làm từ thịt bò có hàm lượng thịt bò rất thấp, và thịt lợn giả thịt bò. Vì vậy, việc kiểm tra nhãn mác là vô cùng cần thiết.

Kiểm tra bao bì và chất lượng: Đối với xúc xích, chỉ nên sử dụng khi còn nguyên bao bì, tem mác. Sản phẩm phải có màu tươi mới, rắn chắc, thơm nhẹ, và không có bất kỳ dấu hiệu ôi thiu hay rỉ nước nhớt nào.

Sử dụng ở ngưỡng an toàn: Bản thân xúc xích nếu sử dụng trong ngưỡng an toàn không gây độc, nhưng nếu ăn thường xuyên với số lượng nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe.

Bổ sung rau xanh: Trong quá trình ăn thịt chế biến như xúc xích, cần phải ăn nhiều trái cây và rau quả tươi, vì vitamin C tươi và chất lượng cao có thể ức chế sự hấp thụ nitrite.