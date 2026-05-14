Bắt khẩn cấp kẻ dùng dao cướp tài sản ở An Giang

Sau khi cầm dao xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh đe dọa nhân viên cướp tài sản, Nguyễn Hoàng Sơn (tỉnh An Giang) đã nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 14/5, thông tin từ Công an xã Nhơn Mỹ (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Sơn (SN: 2007, trú tại ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn dùng dao đe doạ nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh để cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 13/5, Công an xã Nhơn Mỹ tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên mặc đồ đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang, cầm dao xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh đe dọa nhân viên để chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, Công an xã Nhơn Mỹ đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời tổ chức truy vết đối tượng gây án.

Biết không thể trốn thoát, Nguyễn Hoàng Sơn đã ra đầu thú.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nghi phạm là Nguyễn Hoàng Sơn.

Đến khoảng 15h45 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ, gồm: 1 dao Thái Lan dài khoảng 30cm, 300 nghìn đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.