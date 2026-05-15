Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp cùng ngư dân tìm kiếm tung tích một thuyền viên bị mất tích ngoài khơi cửa Gianh.

Ngày 15/5, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm một thuyền viên mất tích khi đang hoạt động trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QB-92389-TS gồm 4 thuyền viên, do anh Phan Đình Phùng (SN: 1980, trú tại Đông Trạch) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa Gianh ngày 6/5 để khai thác thủy sản trên biển.

Đến khoảng 3h ngày 15/5, khi tàu đang trên đường vào bờ cách cửa Gianh khoảng 24 hải lý về phía Đông Bắc thì phát hiện thuyền viên P.M.H (SN: 2001, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) không có mặt trên tàu, nghi rơi xuống biển mất tích.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, thuyền trưởng đã cho tàu quay lại khu vực nghi xảy ra vụ việc để tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã thông báo cho các lực lượng hiệp đồng; chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông tin cho ngư dân, tàu thuyền hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm người mất tích.