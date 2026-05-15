Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp cùng ngư dân tìm kiếm tung tích một thuyền viên bị mất tích ngoài khơi cửa Gianh.

Hạo Nhiên

Ngày 15/5, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm một thuyền viên mất tích khi đang hoạt động trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QB-92389-TS gồm 4 thuyền viên, do anh Phan Đình Phùng (SN: 1980, trú tại Đông Trạch) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa Gianh ngày 6/5 để khai thác thủy sản trên biển.

img-20230510-095031.jpg
Ảnh minh hoạ.

Đến khoảng 3h ngày 15/5, khi tàu đang trên đường vào bờ cách cửa Gianh khoảng 24 hải lý về phía Đông Bắc thì phát hiện thuyền viên P.M.H (SN: 2001, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) không có mặt trên tàu, nghi rơi xuống biển mất tích.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, thuyền trưởng đã cho tàu quay lại khu vực nghi xảy ra vụ việc để tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã thông báo cho các lực lượng hiệp đồng; chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông tin cho ngư dân, tàu thuyền hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm người mất tích.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi. (Nguồn: THCT)
#Ngư dân #Quảng Trị #mất tích #Biên phòng #tìm kiếm

Bài liên quan

Xã hội

Tàu cá ngư dân Quảng Trị bị dông lốc đánh chìm trên biển

Đang hành nghề trên biển, tàu cá ngư dân Quảng Trị bị dông lốc đánh chìm, 2 ngư dân may mắn bơi được vào bờ an toàn.

Ngày 4/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Hải An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, một tàu cá nhỏ bị chìm khi đang khai thác trên biển, rất may 2 ngư dân đã kịp bơi vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Hải An nhận được tin báo từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt về việc tàu cá QT-22097-TS của ông Võ Xuân Hoài (SN 1977, trú tại thôn Xuân Lộc, xã Cửa Việt) đang khai thác hải sản trên biển cách cảng Mỹ Thủy 0,5 hải lý thì bị dông lốc đánh chìm.

Xem chi tiết

Xã hội

Tắm biển Quy Nhơn, nam sinh lớp 12 bị nước cuốn trôi

Người dân đã kịp thời cứu được 1 em, hiện vẫn đang tìm kiếm em còn lại. Thời điểm xảy ra vụ việc, biển Quy Nhơn có sóng lớn rất nguy hiểm cho du khách.

Ngày 5/4, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một nam sinh lớp 12 bị sóng cuốn trôi khi tắm biển.

rat-dong.jpg
Rất đông người dân theo dõi việc tìm kiếm. Ảnh H.TH
Xem chi tiết

Xã hội

Sóng đánh chìm tàu cá, một ngư dân Quảng Trị mất tích

Trong lúc hành nghề trên biển, tàu cá ngư dân Quảng Trị không may bị sóng đánh chìm, khiến một người mất tích.

Ngày 14/3, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải đội Biên phòng 1 ứng cứu được một ngư dân khi thuyền đánh cá khai thác hải sản đang trên đường vào bến bị sóng đánh chìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 14/3, chị Hoàng Thị Phượng (trú tại Thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh báo tin tàu đánh cá của gia đình, loại dưới 6m làm nghề thả lưới gần bờ thì bị sóng đánh chìm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới