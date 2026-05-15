Ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố, cam kết chịu quản lý tại địa phương

Công ty quản lý Miu Lê lên tiếng xin lỗi khán giả, nhà sản xuất. Nữ ca sĩ đã phạm sai lầm lớn, đi ngược chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ.

Đêm 14/5, thông qua fanpage chính thức, Kim Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê phát thông báo chính thức liên quan đến nữ ca sĩ.

Công ty cho biết, căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng (đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, thành phố Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng.

Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố.

"Tuy nhiên, theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm", thông báo từ công ty quản lý nêu.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Phía công ty quản lý và ca sĩ Miu Lê cam kết sẽ tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

Công ty quản lý của Miu Lê cho biết thêm, dù không bị khởi tố hình sự, công ty và Miu Lê nhận thức rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực.

"Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó", công ty quản lý của Miu Lê khẳng định.

Thay mặt Miu Lê, KIM Entertainment gửi lời xin lỗi đến khán giả, các đối tác, nhà sản xuất… Công ty này cho biết sẽ đứng ra trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng.

"Đây là bài học vô cùng đắt giá và là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu Lê cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi", phía công ty quản lý nhấn mạnh.