Phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của hơn 110 tổ chức tại Bắc Ninh

Công an Bắc Ninh vừa bắt giữ 3 đối tượng do làm giả hàng nghìn con dấu và tài liệu, thu lợi hàng tỷ đồng từ hoạt động phạm pháp này.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và một số tỉnh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện có đối tượng mua bán, trao đổi các văn bằng, chứng chỉ giả nhằm trục lợi, xâm phạm đến quyền lợi của các cơ quan, tổ chức.

Tiến hành xác minh, đến ngày 20/4/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) đấu tranh, làm rõ 3 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức gồm: Lê Thế Hải (sinh năm 1989) và Lê Thế Bẩy (sinh năm 1985) cùng trú tại thôn Tiền Châu, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh (sinh năm 1998) trú tại Tổ dân phố Đông Ngạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Trong đó, Lê Thế Hải và Lê Thế Bẩy là 2 đối tượng trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu.

Các đối tượng Lê Thế Hải, Lê Thế Bẩy và Khuất Tiến Minh. Ảnh congan.bacninh.gov.vn

Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, đối tượng Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Hải và Bẩy làm hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ giả, sau đó thông qua các xe khách gửi đến các đối tượng vận chuyển để giao cho khách hàng với mức giá từ 1,5 - 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, đối tượng Lê Thế Hải đã có 1 tiền án về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức nên đối tượng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho Cơ quan Công an trong xác minh, truy vết.

Đối tượng Lê Thế Hải, Lê Thế Bẩy cùng các tang vật bị thu giữ tại Cơ quan Công an. Ảnh congan.bacninh.gov.vn

Quá trình khám xét tại nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu gồm máy tính, máy photo, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực (tự chế)… cùng 80 văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định: Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức (gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 trường THPT, THCS; 02 Cục, Viện trực thuộc Bộ Giáo dục; 04 Trung tâm ngoại ngữ, tin học và 06 UBND phường, xã) với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công cụ, phương tiện của các đối tượng sử dụng để làm giấy tờ giả. Ảnh congan.bacninh.gov.vn

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can trên về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.