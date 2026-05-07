Bé gái 4 tuổi tử vong sau khi bị mẹ đẻ và người tình của mẹ bị bạo hành

Cháu gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau khi bị mẹ đẻ và người tình bạo hành dã man, bỏ đói tại phòng trọ. Vụ việc gây rúng động dư luận về nạn bạo hành trẻ em

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong thương tâm

Ngày 6/5, bé gái 4 tuổi tử vong sau ba ngày nhập viện nghi do bị cha dượng bạo hành nhiều lần tại phòng trọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ cái chết của bé gái 4 tuổi, đang ở trọ cùng gia đình trên địa bàn phường Phú Diễn, TP. Hà Nội.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3/5, Bệnh viện E (Hà Nội) tiếp nhận cháu B.T.H., 4 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu H. lên tới 99%. Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng, đến chiều 6/5, bé H. đã tử vong.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang) tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn. Cháu H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã nhiều lần đánh đập, bỏ đói cháu H. vì cho rằng cháu không nghe lời, ăn vụng, nghịch bẩn trong nhà tắm... Sau đó, cả hai bỏ mặc cháu trong phòng trọ. Khi phát hiện cháu bé có dấu hiệu nguy kịch, Hiệp và Tâm mới sơ cứu rồi gọi cấp cứu.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Minh H. và T. đánh đập cháu H. Trước đó, hai đối tượng này cũng thường xuyên hành hạ nạn nhân bằng những vật dụng trong nhà như chổi, dép, móc quần áo…

​Tại cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất 2-3 ngày/lần.

​

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là trẻ nhỏ, hoàn toàn không có khả năng tự vệ nhưng lại bị chính người thân gần gũi nhất tước đoạt quyền sống.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm các nghi phạm.

Hồi chuông cảnh tỉnh đau xót về trách nhiệm của người lớn đối với trẻ em

Vụ việc bé B.T.H (4 tuổi) tử vong do bị bạo hành trên đây không chỉ là một tội ác gây phẫn nộ, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đau xót về trách nhiệm của người lớn đối với trẻ em - đối tượng yếu thế nhất trong xã hội.

Thông tin trên Bảo vệ pháp luật, theo Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Thanh Giang - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trước hết, cha mẹ và người chăm sóc trẻ phải nhận thức rõ: nuôi dưỡng, bảo vệ con cái không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là trách nhiệm pháp lý được quy định trong Luật Trẻ em 2016. Mọi hành vi bạo lực, ngược đãi, bỏ mặc trẻ em đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật hình sự.

“Không có bất kỳ lý do nào dù là dạy dỗ, bực tức hay khó khăn kinh tế có thể biện minh cho hành vi xâm hại thân thể, tinh thần của trẻ nhỏ. Bạo lực không bao giờ là phương pháp giáo dục, mà chỉ gieo mầm cho tổn thương và hệ lụy lâu dài đối với sự phát triển của trẻ", Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhấn mạnh.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, qua vụ việc trên thấy một thực tế đáng lo ngại, trẻ em có thể bị bạo hành trong thời gian dài mà không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Điều này đặt ra trách nhiệm không chỉ của gia đình, mà còn của cộng đồng. Người thân, hàng xóm, những người sống xung quanh không thể thờ ơ trước những dấu hiệu bất thường như trẻ bị đánh đập, tiếng khóc lóc thường xuyên diễn hàng ngày; bị bỏ đói, hay có biểu hiện sợ hãi, tổn thương... Sự im lặng, vô cảm trong những tình huống như vậy đôi khi đồng nghĩa với việc tiếp tay cho cái ác”.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi bạo hành trẻ em, mỗi công dân cần chủ động thông báo, phản ánh đến chính quyền địa phương, cơ quan công an hoặc các đường dây nóng bảo vệ trẻ em. Đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm xã hội, góp phần bảo vệ một sinh mạng, một tương lai.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ trẻ em; nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của bạo hành và nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục con cái. Các mô hình giám sát cộng đồng, tổ dân phố, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… cần được phát huy vai trò trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các vụ việc có nguy cơ xâm hại trẻ em.

“Không thể để những bi kịch tương tự xảy ra chỉ vì sự thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm hay thờ ơ. Mỗi trẻ em sinh ra đều có quyền được sống an toàn, được yêu thương và bảo vệ. Khi một đứa trẻ bị bạo hành đó không chỉ là lỗi của những đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với xã hội về trách nhiệm bảo vệ những mầm xanh tương lai”, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhấn mạnh.

Các hành vi nào là bạo hành trẻ em?

Hiện nay, Luật Trẻ em 2016 không có quy định cụ thể về hành vi bạo hành trẻ em. Tuy nhiên tại khoản 6 Điều 4 Luật Trẻ em 2016 quy định bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.

Như vậy, bạo hành trẻ em có thể được hiểu là tất cả những hành vi đối xử tệ bạc với trẻ em về cả thể chất và tinh thần như đánh đập, xâm hại tình dục, lợi dụng hay bỏ bê… Bạo hành trẻ em có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: Bạo lực thể chất như đánh đập, chấn thương, làm tổn hại cơ thể trẻ em; Bạo lực tinh thần như các hành vi la mắng, chửi bới, đe dọa, làm tổn thương cảm xúc trẻ em; Xâm hại thân thể, sức khỏe; Bỏ mặc trẻ em là các hành vi không cung cấp đủ thức ăn, quần áo, chăm sóc y tế hoặc không quan tâm đến sự phát triển của trẻ....