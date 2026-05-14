Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Ngày 14/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ do Đội Quy tập 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh cách mạng, mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no cho nhân dân.

Các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Lễ, phường Nam Đông Hà. Ảnh: Xuân Diện

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo phường Nam Đông Hà đọc điếu văn tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương nguyện đoàn kết, thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 1 - 29/4/2026, Đội Quy tập 584 đã tổ chức khảo sát thực địa, xác minh thông tin từ nguồn tin do nhân dân cung cấp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đội Quy tập 584 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn XiPa, xã Đakrông.

Được biết, các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,3 m, quấn trong võng dù đã phân hủy. Di vật tìm thấy gồm võng dù, tăng, cúc áo bộ đội, gương, kẹp tóc, cao Sao Vàng và một số vật dụng cá nhân khác.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Lễ, phường Nam Đông Hà.