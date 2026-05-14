Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Hạo Nhiên

Ngày 14/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ do Đội Quy tập 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh cách mạng, mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no cho nhân dân.

Các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Lễ, phường Nam Đông Hà. Ảnh: Xuân Diện

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo phường Nam Đông Hà đọc điếu văn tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương nguyện đoàn kết, thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 1 - 29/4/2026, Đội Quy tập 584 đã tổ chức khảo sát thực địa, xác minh thông tin từ nguồn tin do nhân dân cung cấp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đội Quy tập 584 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn XiPa, xã Đakrông.

Được biết, các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,3 m, quấn trong võng dù đã phân hủy. Di vật tìm thấy gồm võng dù, tăng, cúc áo bộ đội, gương, kẹp tóc, cao Sao Vàng và một số vật dụng cá nhân khác.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Lễ, phường Nam Đông Hà.

Xã hội

Phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt được phát hiện trong hầm chiến đấu, ở độ sâu khoảng 0,7m, xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ kèm theo nhiều di vật.

Ngày 21/4, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sau thời gian tổ chức nắm thông tin, khảo sát địa bàn, trong 2 ngày 20 và 21/4, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã triển khai lực lượng tìm kiếm, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Xã hội

Khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô

Sau nhiều tháng thi công, công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô đã hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 53 năm Ngày hy sinh của 13 liệt sĩ.

Ngày 14/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô tại Km19, Tỉnh lộ 562 (Đường 20 “Quyết thắng”) thuộc xã Thượng Trạch.

Theo đó, vào ngày 14/11/1972, tại nơi đây, 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Trong suốt thời kỳ 1966 - 1973, Đường 20 “Quyết thắng” là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ.

Kho tri thức

Quy tập hai bộ hài cốt liệt sỹ kèm di vật thời chiến tại Khe Sanh

Cùng với hai bộ hài cốt liệt sĩ, đội công tác tìm thấy nhiều di vật như tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế giày, khuy giày, mắt nịt, nắp hộp dầu...

Chiều 2/11, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đơn vị đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 21/10 đến 2/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tiến hành tìm kiếm tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh và cất bốc được 2 hài cốt ở độ sâu từ 0,8 đến 1 mét.

Các hài cốt được phát hiện vẫn được bọc trong bao tử sĩ, bên trong còn nhiều mảnh xương. Cùng với đó, đội công tác tìm thấy nhiều di vật như tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế giày, khuy giày, mắt nịt, nắp hộp dầu, lọ thủy tinh và dây thông tin.

