Tổng thống Trump nói quan hệ Mỹ - Trung Quốc 'ngày càng tốt đẹp'

Tổng thống Donald Trump khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng tốt đẹp hơn.

AP đưa tin, trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã "chúc mừng tôi về rất nhiều thành công to lớn". Ông chủ Nhà Trắng khẳng định rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng tốt đẹp hơn, bất chấp những khác biệt sâu sắc về Iran và nhiều vấn đề khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Thiên Đàn ở thủ đô Bắc Kinh ngày 14/5/2026. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Iran là một trong những vấn đề được thảo luận trong cuộc hội đàm kéo dài hai giờ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân hôm 14/5.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz - vốn bị đóng cửa kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran nổ ra hôm 28/2 - cần được mở lại để đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ giải quyết xung đột Mỹ - Iran.

“Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thấy eo biển Hormuz được mở cửa. Ông ấy nói nếu tôi có thể giúp đỡ được gì, tôi rất muốn giúp”, Tổng thống Trump cho biết.

Tổng thống Trump nói thêm rằng Chủ tịch Tập Cận Bình phản đối việc áp thuế đối với các tàu thuyền qua eo biển Hormuz và bày tỏ sự quan tâm đến việc Trung Quốc có thể mua thêm dầu của Mỹ để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ vùng Vịnh trong tương lai.

Theo lịch trình, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ cùng tham gia tiệc trà và tiếp tục làm việc trong bữa trưa ngày 15/5, trước khi ông Trump rời Trung Quốc trở về Mỹ.

