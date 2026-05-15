Israel - Lebanon bắt đầu vòng đàm phán mới tại Mỹ

Israel và Lebanon bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ ba tại Washington, Mỹ. Giới chức Lebanon hy vọng cuộc thảo luận này sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn mới.

AP đưa tin, vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Israel và Lebanon đã bắt đầu tại Washington hôm 14/5, chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực. Thỏa thuận này đã giúp giảm bớt nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Giới chức Lebanon hy vọng cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới, đồng thời mở đường giải quyết hàng loạt vấn đề, bao gồm việc Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon và giải giáp Hezbollah.

Ngày đầu đàm phán "hiệu quả và tích cực"

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả ngày thảo luận đầu tiên hôm 14/5 là “hiệu quả và tích cực”, đồng thời cho biết Mỹ mong chờ ngày đàm phán thứ hai vào 15/5. Quan chức này yêu cầu giấu tên khi nói về phiên họp kín và không cung cấp thêm chi tiết.

Tuy nhiên, Hezbollah không tham gia các cuộc đàm phán này và đã công khai phản đối việc Lebanon đàm phán trực tiếp với Israel.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian ngày 17/4, Israel và nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn vẫn liên tục đấu pháo qua biên giới. Ban đầu, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, sau đó được gia hạn thêm 3 tuần.

Một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích trước đó của Israel ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 6/5/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

Vòng đàm phán hiện tại đánh dấu bước tiến tới các cuộc thương lượng nghiêm túc hơn, với sự tham gia của các Đặc phái viên cấp cao từ Lebanon và Israel, thay vì các phiên chuẩn bị trước đó do Đại sứ hai nước tại Mỹ chủ trì.

Đặc phái viên Lebanon dẫn đầu cuộc đàm phán hôm 14/5, ông Simon Karam, là một luật sư, cựu Đại sứ Lebanon tại Mỹ có nhiều mối quan hệ, gần đây từng đại diện Lebanon trong các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn trước khi bùng phát cuộc xung đột mới giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Về phía Israel, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Yossi Draznin được cho là tham dự.

Hai bên vẫn còn nhiều khác biệt lớn về mục tiêu của đàm phán trực tiếp. Các quan chức Israel tập trung vào việc giải giáp Hezbollah và coi đây là bước đệm hướng tới khả năng bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, phía Lebanon cho biết họ chỉ tìm kiếm một thỏa thuận an ninh hoặc đình chiến, chưa tính đến bình thường hóa quan hệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, song ông Aoun từ chối gặp hoặc nói chuyện trực tiếp với ông Netanyahu ở giai đoạn này.

Hezbollah và Israel tiếp tục giao tranh

Cuộc đàm phán hôm 14/5 diễn ra chỉ vài giờ sau khi một máy bay không người lái của lực lượng Hezbollah phát nổ bên trong lãnh thổ Israel, làm 3 dân thường bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, theo quân đội và các bệnh viện Israel. Đây là lần đầu tiên dân thường bị thương do đạn pháo của Hezbollah kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn, theo báo cáo của dịch vụ cứu hộ Israel, Magen David Adom.

Người dân trở về quê nhà ở miền nam Lebanon ngày 17/4/2026, sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Ảnh: AP/Mohammed Zaatari

Israel vẫn gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah nhằm vào lực lượng Israel ở miền nam Lebanon và khu vực biên giới phía bắc Israel.

Israel cũng tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại Lebanon. Hôm 14/5, Israel tấn công 7 phương tiện tại Lebanon - 3 trong số đó trên tuyến đường cao tốc chính phía nam Beirut - khiến 12 người thiệt mạng, bao gồm một phụ nữ và hai trẻ nhỏ, theo Bộ Y tế Lebanon. Các đợt không kích sau đó ở miền nam Lebanon khiến thêm 10 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, bộ này cho biết.

Bộ Y tế Lebanon cho biết kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 2/3, đã có 2.896 người thiệt mạng, trong đó khoảng 400 người kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được thực thi - và 8.824 người khác bị thương. Phía Israel có 18 binh sĩ, hai dân thường trong lãnh thổ Israel và một nhà thầu quốc phòng làm việc tại miền nam Lebanon thiệt mạng.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon cũng bị vướng vào giao tranh, 6 người đã thiệt mạng.

