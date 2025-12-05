Hà Nội

Điều ít biết về tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Kinh doanh

Tỷ phú trẻ nhất thế giới Brendan Foody tiết lộ làm việc suốt 3 năm không nghỉ ngày nào, thành tích vượt cả Mark Zuckerberg.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Brendan Foody là một trong 3 nhà sáng lập 22 tuổi của Mercor - startup AI về tuyển dụng có trụ sở tại Thung lũng Silicon. Bộ ba từng là bạn cùng đội tranh biện, nay trở thành tỷ phú nhờ vòng gọi vốn “khủng”. Ảnh: The San Francisco Standard
Brendan Foody là một trong 3 nhà sáng lập 22 tuổi của Mercor - startup AI về tuyển dụng có trụ sở tại Thung lũng Silicon. Bộ ba từng là bạn cùng đội tranh biện, nay trở thành tỷ phú nhờ vòng gọi vốn “khủng”. Ảnh: The San Francisco Standard
Tài sản của họ được định hình sau vòng gọi vốn 350 triệu USD gần đây do Felicis Ventures dẫn dắt. Thương vụ đưa Mercor lên định giá 10 tỷ USD, trở thành một “decacorn” chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: Getty
Tài sản của họ được định hình sau vòng gọi vốn 350 triệu USD gần đây do Felicis Ventures dẫn dắt. Thương vụ đưa Mercor lên định giá 10 tỷ USD, trở thành một “decacorn” chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: Getty
Bỏ học giữa chừng khi đang theo học tại Đại học Georgetown để toàn tâm cho Mercor, lịch trình hàng ngày của Brendan Foody gần như không có chỗ cho những buổi cà phê thư giãn hay khoảng nghỉ xa xỉ. Ảnh: India Today
Bỏ học giữa chừng khi đang theo học tại Đại học Georgetown để toàn tâm cho Mercor, lịch trình hàng ngày của Brendan Foody gần như không có chỗ cho những buổi cà phê thư giãn hay khoảng nghỉ xa xỉ. Ảnh: India Today
Brendan Foody cho biết, có những tuần, chỉ riêng các cuộc họp đã chiếm cảm giác như... 40 giờ. Ảnh: Sfstandard
Brendan Foody cho biết, có những tuần, chỉ riêng các cuộc họp đã chiếm cảm giác như... 40 giờ. Ảnh: Sfstandard
Dù vậy, niềm đam mê dành cho công việc giúp Brendan Foody không bị kiệt sức. Ảnh: Sfstandard
Dù vậy, niềm đam mê dành cho công việc giúp Brendan Foody không bị kiệt sức. Ảnh: Sfstandard
Chia sẻ với Fortune, Foody tiết lộ thích những ngày không có quá nhiều cuộc họp. Với Foody, một ngày làm việc “tốt” bây giờ là dành thời gian viết tài liệu hoặc phát triển ý tưởng. Ảnh: Getty
Chia sẻ với Fortune, Foody tiết lộ thích những ngày không có quá nhiều cuộc họp. Với Foody, một ngày làm việc “tốt” bây giờ là dành thời gian viết tài liệu hoặc phát triển ý tưởng. Ảnh: Getty
Sau khi bỏ học, Foody nhận ra sự khác biệt giữa làm việc vì kỷ luật và làm việc vì đam mê. Ảnh: Getty
Sau khi bỏ học, Foody nhận ra sự khác biệt giữa làm việc vì kỷ luật và làm việc vì đam mê. Ảnh: Getty
Khi bắt đầu Mercor, Foody bị ám ảnh theo nghĩa tích cực. Dù đang ăn tối với bố mẹ, trong đầu lúc nào Foody cũng nghĩ về công ty. Ảnh: Getty
Khi bắt đầu Mercor, Foody bị ám ảnh theo nghĩa tích cực. Dù đang ăn tối với bố mẹ, trong đầu lúc nào Foody cũng nghĩ về công ty. Ảnh: Getty
Foody cho biết không thể nghỉ ngơi, vì luôn có cảm giác thôi thúc quay lại công việc. Ảnh: Getty
Foody cho biết không thể nghỉ ngơi, vì luôn có cảm giác thôi thúc quay lại công việc. Ảnh: Getty
Ở tuổi 22, Brendan Foody và hai đồng sáng lập còn trẻ hơn Mark Zuckerberg khi ông lần đầu trở thành tỷ phú ở tuổi 23. Ảnh: Getty
Ở tuổi 22, Brendan Foody và hai đồng sáng lập còn trẻ hơn Mark Zuckerberg khi ông lần đầu trở thành tỷ phú ở tuổi 23. Ảnh: Getty
