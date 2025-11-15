Hà Nội

3 cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỷ phú

Không chỉ là những người giữ khối tài sản khổng lồ, các tỷ phú này còn là minh chứng sống cho việc kinh doanh và tầm ảnh hưởng không giới hạn bởi tuổi tác.

Hoàng Minh (tổng hợp)
George Joseph, sinh năm 1921, hiện hơn 100 tuổi, được coi là tỷ phú lớn tuổi nhất thế giới. Ảnh: The Financial Express
George Joseph, sinh năm 1921, hiện hơn 100 tuổi, được coi là tỷ phú lớn tuổi nhất thế giới. Ảnh: The Financial Express
Tỷ phú người Mỹ là nhà sáng lập và chủ tịch của Mercury General Corporation, một tập đoàn bảo hiểm tổng hợp ở Los Angeles. Ảnh: Getty
Tỷ phú người Mỹ là nhà sáng lập và chủ tịch của Mercury General Corporation, một tập đoàn bảo hiểm tổng hợp ở Los Angeles. Ảnh: Getty
Hiện tại, tỷ phú George Joseph vẫn giữ cổ phần lớn trong công ty. Ảnh: Forbes
Hiện tại, tỷ phú George Joseph vẫn giữ cổ phần lớn trong công ty. Ảnh: Forbes
Robert Kuok, tỷ phú Malaysia, được biết với biệt danh “Vua đường Châu Á”, cũng là một gương mặt nổi bật ở tuổi trên 100. Ảnh: SCMP
Robert Kuok, tỷ phú Malaysia, được biết với biệt danh "Vua đường Châu Á", cũng là một gương mặt nổi bật ở tuổi trên 100. Ảnh: SCMP
Ông xây dựng đế chế Kuok Group kinh doanh từ đường mía, bất động sản, khách sạn đến vận tải. Ảnh: Tatler Asia
Ông xây dựng đế chế Kuok Group kinh doanh từ đường mía, bất động sản, khách sạn đến vận tải. Ảnh: Tatler Asia
Dù đã giảm vai trò điều hành từ lâu, song tên tuổi và tầm ảnh hưởng của Kuok Group vẫn rất lớn. Ông được ngưỡng mộ như một biểu tượng của kinh doanh bền bỉ và kiên định. Ảnh: SCMP
Dù đã giảm vai trò điều hành từ lâu, song tên tuổi và tầm ảnh hưởng của Kuok Group vẫn rất lớn. Ông được ngưỡng mộ như một biểu tượng của kinh doanh bền bỉ và kiên định. Ảnh: SCMP
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett (95 tuổi) thông báo sẽ từ chức CEO của Berkshire Hathaway cuối năm 2025. Ảnh: The Economic Times
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett (95 tuổi) thông báo sẽ từ chức CEO của Berkshire Hathaway cuối năm 2025. Ảnh: The Economic Times
Trong suốt 60 năm, Warren Buffett đã lãnh đạo Berkshire và biến công ty thành liên doanh có cổ phần gói gọn nền kinh tế Mỹ. Ảnh: The New York Times
Trong suốt 60 năm, Warren Buffett đã lãnh đạo Berkshire và biến công ty thành liên doanh có cổ phần gói gọn nền kinh tế Mỹ. Ảnh: The New York Times
Dù tuổi cao, Warren Buffett vẫn là hình ảnh biểu tượng cho sự đầu tư dài hạn và trách nhiệm xã hội. Ảnh: Forbes
Dù tuổi cao, Warren Buffett vẫn là hình ảnh biểu tượng cho sự đầu tư dài hạn và trách nhiệm xã hội. Ảnh: Forbes
Ông cho biết sẽ đẩy nhanh kế hoạch hiến tặng phần lớn tài sản cá nhân trị giá 150 tỷ USD cho các quỹ từ thiện do con cái quản lý. Ảnh: India Today
Ông cho biết sẽ đẩy nhanh kế hoạch hiến tặng phần lớn tài sản cá nhân trị giá 150 tỷ USD cho các quỹ từ thiện do con cái quản lý. Ảnh: India Today
