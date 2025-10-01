Hà Nội

Thế giới

Điều gì xảy ra sau khi Chính phủ Mỹ đóng cửa?

Chính phủ Mỹ lần đầu đóng cửa sau gần 7 năm sau khi Quốc hội không thể thông qua dự luật chi tiêu liên bang.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa từ 0h ngày 1/10 (giờ địa phương) sau khi Quốc hội không thể thông qua dự luật chi tiêu liên bang, đánh dấu lần đầu tiên Chính phủ Mỹ đóng cửa sau gần 7 năm.

Với việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, các nhân viên liên bang được coi là "ngoại lệ" - những người làm nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và tài sản, chẳng hạn như điều tra viên FBI và kiểm soát viên không lưu - vẫn tiếp tục làm việc và chỉ được nhận lương khi Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu và chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.

my1.png
Chính phủ Mỹ lần đầu đóng cửa sau gần 7 năm. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngoài ra, hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ buộc phải nghỉ việc không lương. Văn phòng Ngân sách Quốc hội trước đó ước tính rằng khoảng 750.000 nhân viên liên bang có thể bị cho nghỉ việc tạm thời mỗi ngày trong thời gian chính phủ đóng cửa, với tổng chi phí bồi thường mỗi ngày cho họ lên tới khoảng 400 triệu đô la Mỹ.

Việc đóng cửa chính phủ cũng sẽ ảnh hưởng đến một số dịch vụ công.

Viện Brookings gần đây báo cáo rằng việc đóng cửa chính phủ có thể gây gián đoạn, dẫn đến chậm trễ trong việc xử lý đơn xin hộ chiếu, khoản vay doanh nghiệp nhỏ hoặc các phúc lợi chính phủ; đóng cửa các trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ du khách và nhà vệ sinh tại các công viên quốc gia; ít thanh tra an toàn thực phẩm hơn; và nhiều bất tiện khác,...

Maya MacGuineas, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm, cho biết trong một tuyên bố: "Việc đóng cửa không tiết kiệm tiền mà còn lãng phí tiền".

"Trong trường hợp đóng cửa chính phủ, chúng ta vẫn phải trả tiền cho các nhân viên liên bang dù họ không làm việc và thuê các tòa nhà không được sử dụng, phân bổ nguồn lực của chính phủ không hiệu quả và cắt giảm các dịch vụ dành cho người dân Mỹ,... Chúng ta nên tránh đóng cửa chính phủ và duy trì nguồn tài chính cho chính phủ", MacGuineas nói.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa diễn ra vài giờ sau khi Thượng viện Mỹ không thể thông qua được dự luật chi tiêu ngắn hạn, vốn có thể tạm thời duy trì hoạt động của chính phủ, do không đạt được 60 phiếu cần thiết.

Trong các cuộc đàm phán gần đây, phúc lợi chăm sóc sức khỏe là một trong những điểm bất đồng cốt lõi giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, khiến dự luật chi tiêu liên bang không thể thông qua.

Đảng Dân chủ đề xuất các phúc lợi liên quan đến chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ hơn, bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp tăng cường cho Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) sắp hết hạn vào cuối năm nay, cũng như khôi phục quyền được bảo hiểm theo đạo luật này cho một số người nhập cư hợp pháp.

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa phản đối đề xuất này, cho rằng Đảng Dân chủ muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho cả những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ chuẩn bị kịch bản đóng cửa chính phủ

Nguồn video: VTV
#Chính phủ Mỹ đóng cửa #dự luật chi tiêu liên bang #nghỉ việc không lương nhân viên liên bang #ảnh hưởng dịch vụ công #chi phí chính phủ đóng cửa #phúc lợi chăm sóc sức khỏe

