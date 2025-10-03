Điều gì chờ đợi Hoàng Hường sau khi bị khởi tố, bắt giam?

Hoàng Thị Hường (38 tuổi) cùng 2 em rể và 3 nhân viên vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, việc Hoàng Hường bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là vấn đề đã được nhiều người dự đoán và cảnh báo từ trước.

Hoàng Hường sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường. Hường là dược sĩ, doanh nhân và là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội. Thời gian qua Hoàng Hường nổi tiếng vì bán nhiều sản phẩm, có khiếu kinh doanh, tuy nhiên cũng có những phát ngôn gây sốc và nổi tiếng về khoe mẽ sự sang chảnh, xa hoa, giàu có của bản thân.

Trước những dư luận trái chiều, những đơn thư phản ánh của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, cơ quan điều tra đã vào cuộc, đến nay đủ căn cứ xác định Hường và các đồng phạm đã có hành vi vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng nên đã khởi tố Hường và 5 đồng phạm khác.

Với kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã để ngoài sổ sách kế toán với số tiền hàng ngàn tỷ đồng để trốn thuế nên các đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt quy định tại khoản 3, điều 221 Bộ luật Hình sự với hình phạt là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Hường khai nhận, bản thân chỉ tập trung bán hàng, giữ vai trò là KOL, quảng bá sản phẩm. Việc vận hành được đối tượng giao cho một ekip khác, những người này vận hành hoàn toàn đằng sau. Hường thừa nhận, dù lý do thế nào thì bản thân vẫn phải chịu trách nhiệm về việc này do năng lực yếu kém, không nhìn nhận ra được những điều chưa tốt trong quá trình vận hành mà chỉ tập trung hết cho việc bán hàng và quảng cáo.

Ngoài tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi trốn thuế, sản xuất buôn bán các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng. Nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạ m của tội trốn thuế và tội sản xuất buôn bán hàng giả, các bị can sẽ bị xử lý thêm các tội danh tương ứng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng sẽ mở rộng điều tra để xác định hành vi, sai phạm của các tổ chức cá nhân khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Với các cá nhân biết rõ các bị can thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp sức cũng có thể bị xử lý hình sự về cùng một tội danh với vai trò đồng phạm.

Vụ việc này là bài học rất lớn đối với đạo đức kinh doanh và ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với trật tự quản lý kinh tế. Pháp luật Việt Nam luôn khuyến khích mọi tổ chức cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, tuy nhiên hoạt động kinh doanh phải tuân thủ các quy định của pháp luật, là doanh nhân phải có đạo đức kinh doanh, vì cộng đồng và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thuế, đóng góp những giá trị cho xã hội.