Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Điều chỉnh E-HSMT gói vật tư xét nghiệm 1,4 tỷ, 3 nhà thầu tham gia

Gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II đã được mở thầu, ghi nhận 3 nhà thầu tham gia. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chỉ 896.650.000 đồng, thấp hơn gần 500 triệu đồng so với giá gói thầu 1.404.218.098 đồng.

Thục Anh

Ngày 25/11/2025, Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm” (Mã TBMT IB2500514662) do Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II (trực thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y) làm Chủ đầu tư đã chính thức mở thầu. Đây là gói thầu quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vật tư tiêu hao trong các hoạt động xét nghiệm của đơn vị, sử dụng nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ năm 2025 của đơn vị.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng và áp dụng Phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, với thời gian thực hiện gói thầu dự kiến là 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hoạt động lựa chọn nhà thầu được triển khai căn cứ trên Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II phê duyệt tại Quyết định số 302/QĐ-CĐXN2 ngày 05/11/2025. Theo quyết định này, giá gói thầu được phê duyệt ở mức 1.404.218.098 đồng (Một tỷ, bốn trăm lẻ bốn triệu, hai trăm mười tám nghìn, không trăm chín mươi tám đồng).

Về mặt pháp lý, các quyết định liên quan đến gói thầu đều trích dẫn các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, điển hình là Luật số 90/2025/QH15.

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Bất kỳ gói thầu nào sử dụng vốn Nhà nước hay vốn từ nguồn thu dịch vụ có liên quan đến đấu thầu đều phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, đặc biệt trong bối cảnh khung pháp lý liên tục được hoàn thiện theo tinh thần của Luật Đấu thầu 22/2023 và 90/2025. Các cơ quan chức năng cần rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình, từ khâu lập E-HSMT đến đánh giá HSDT, để đảm bảo không xảy ra vi phạm."

Quá trình lập hồ sơ mời thầu của gói thầu IB2500514662 ghi nhận sự kiện Chủ đầu tư đã ban hành quyết định điều chỉnh. Ban đầu, E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 322/QĐ-CĐXN2 ngày 13/11/2025, áp dụng Mẫu số 4A Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 06 ngày, vào ngày 19/11/2025, Chủ đầu tư đã tiếp tục ban hành Quyết định số 341/QĐ-CĐXN2 về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Theo tài liệu này, việc điều chỉnh nhằm "phù hợp với khối lượng yêu cầu tại Chương V" (Yêu cầu về kỹ thuật).

Cụ thể, Quyết định 341/QĐ-CĐXN2 đã điều chỉnh giảm số lượng tại Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV đối với một số vật tư tiêu hao quan trọng, với mức giảm đáng kể.

Chẳng hạn, vật tư Micropipette filter tip 10µL được điều chỉnh giảm từ 550 hộp xuống còn 110 hộp. Tương tự, Micropipette filter tip 100µL giảm từ 20 hộp xuống 10 hộp, và Micropipette filter tip 200µL giảm từ 420 hộp xuống còn 330 hộp.

Bà Nguyễn Thị Hương, một chuyên gia đấu thầu, nhìn nhận vấn đề này: "Việc điều chỉnh E-HSMT, đặc biệt là sự thay đổi về số lượng vật tư ở các mức độ khác nhau, là một thủ tục hợp pháp nhưng cần được Chủ đầu tư giải trình rõ ràng về cơ sở tính toán lại nhu cầu sử dụng. Việc giảm mạnh số lượng vật tư như Micropipette filter tip 10µL từ 550 hộp xuống 110 hộp trước thời điểm đóng thầu có thể ảnh hưởng đến chiến lược dự thầu của các nhà thầu đã nghiên cứu hồ sơ ban đầu. Đây là vấn đề mà Tổ chuyên gia cần đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo rằng mọi thay đổi đều tuân thủ nguyên tắc đấu thầu và không dẫn đến việc hạn chế cạnh tranh."

Biên bản Mở thầu được hoàn thành vào lúc 09:05 ngày 25/11/2025 ghi nhận sự tham gia của 03 nhà thầu. Cả ba nhà thầu này đều nộp hồ sơ dự thầu với mức giá không áp dụng tỷ lệ giảm giá (0%).

1b.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Kết quả công bố tại biên bản cho thấy mức độ chênh lệch giữa giá dự thầu và giá gói thầu:

1c-4771.png

Nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất là Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Minh Việt với mức giá 896.650.000 đồng. Mức giá này không chỉ thấp hơn giá gói thầu 1.404.218.098 đồng mà còn thấp hơn mức giá dự thầu cao nhất (985.025.000 đồng) tới 88.375.000 đồng.

Căn cứ biên bản mở thầu, cả ba mức giá dự thầu của các nhà thầu tham gia đều thấp hơn đáng kể so với mức giá gói thầu được phê duyệt ban đầu.

Gói thầu IB2500514662 hiện đang chuyển sang giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia. Kết quả đánh giá sẽ xác định nhà thầu có khả năng đáp ứng đầy đủ các Yêu cầu về kỹ thuật tại Chương V và các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm đã nêu trong E-HSMT để được xem xét trúng thầu.

#đấu thầu #vật tư xét nghiệm #gói thầu #Trung tâm thú y #giá dự thầu #điều chỉnh E-HSMT

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị Vĩnh Long: Tranh luận gay gắt về "giấy phép con" trong E-HSMT [Kỳ 2]

Cho rằng yêu cầu Catalog phải có xác nhận của hãng và bản dịch công chứng là những "giấy phép con" gây khó dễ, nhà thầu đã gửi đơn kiến nghị. Tuy nhiên, Ban QLDA Vĩnh Long khẳng định đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo tính xác thực.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (IB2500482459), Ban QLDA Vĩnh Long yêu cầu: "Cung cấp catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu do hãng sản xuất phát hành có xác nhận của hãng sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam".

Nhà thầu: "Hành vi cấm, tạo lợi thế độc quyền"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Tranh cãi nảy lửa việc coi phần mềm là "xuất bản phẩm" [Kỳ 2]

Nhà thầu tố cáo Bên mời thầu "cài cắm" tiêu chí khi yêu cầu phần mềm dạy học phải có "Quyết định xuất bản", một loại giấy tờ không bắt buộc theo Luật Công nghệ thông tin. Đáp lại, Chủ đầu tư khẳng định E-HSMT tuân thủ quy định pháp luật và không hạn chế nhà thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh các tranh luận về phần cứng, "cuộc chiến" pháp lý tại gói thầu IB2500478937còn căng thẳng hơn ở hạng mục phần mềm dạy học.

Nhà thầu tố cáo "kịch bản cài cắm"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Tin học Đồng Lợi trúng gói thầu 8,3 tỷ tại Tân Cảng Sài Gòn

Công ty CP Đầu tư Tin học Đồng Lợi vừa được phê duyệt trúng gói thầu 8,3 tỷ đồng tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, trong bối cảnh hai đối thủ "không được đánh giá".

Ngày 11/11/2025, ông Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT), đã ký Quyết định số 5211/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: “Mua sắm thiết bị giám sát, phát hiện tấn công xâm nhập có chủ đích qua mạng” (Mã TBMT: IB2500369637).

qd-5333.jpg
Quyết định số 5211/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: “Mua sắm thiết bị giám sát, phát hiện tấn công xâm nhập có chủ đích qua mạng”. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Tiếp nhận dự án quy mô lớn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang mời thầu gói mua sắm thiết bị dạy học. Tuy nhiên, quy định "chỉ được chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính" đang khiến các nhà thầu bức xúc kiến nghị vì cho rằng bất khả thi.

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị dạy học hơn 160 tỷ đồng do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, nhà thầu đã có văn bản "tố" E-HSMT sao chép thông số độc quyền của hãng Ricoh và MSI. Trả lời vấn đề này, Chủ đầu tư khẳng định các tiêu chí nhằm "lựa chọn sản phẩm chất lượng".

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Trong bối cảnh liên tiếp trượt thầu tại các sân chơi rộng rãi năm 2025, Công ty Hoàn Hiển bất ngờ được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng tại Đảng ủy phường Tây Nha Trang với quy trình phê duyệt kế hoạch và kết quả diễn ra ngay trong cùng một ngày. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 0%.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Tiếp nhận dự án quy mô lớn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang mời thầu gói mua sắm thiết bị dạy học. Tuy nhiên, quy định "chỉ được chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính" đang khiến các nhà thầu bức xúc kiến nghị vì cho rằng bất khả thi.

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị dạy học hơn 160 tỷ đồng do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, nhà thầu đã có văn bản "tố" E-HSMT sao chép thông số độc quyền của hãng Ricoh và MSI. Trả lời vấn đề này, Chủ đầu tư khẳng định các tiêu chí nhằm "lựa chọn sản phẩm chất lượng".

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?