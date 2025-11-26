Điều chỉnh E-HSMT gói vật tư xét nghiệm 1,4 tỷ, 3 nhà thầu tham gia

Gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II đã được mở thầu, ghi nhận 3 nhà thầu tham gia. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chỉ 896.650.000 đồng, thấp hơn gần 500 triệu đồng so với giá gói thầu 1.404.218.098 đồng.

Ngày 25/11/2025, Gói thầu “Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm” (Mã TBMT IB2500514662) do Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II (trực thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y) làm Chủ đầu tư đã chính thức mở thầu. Đây là gói thầu quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vật tư tiêu hao trong các hoạt động xét nghiệm của đơn vị, sử dụng nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ năm 2025 của đơn vị.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng và áp dụng Phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, với thời gian thực hiện gói thầu dự kiến là 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Hoạt động lựa chọn nhà thầu được triển khai căn cứ trên Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II phê duyệt tại Quyết định số 302/QĐ-CĐXN2 ngày 05/11/2025. Theo quyết định này, giá gói thầu được phê duyệt ở mức 1.404.218.098 đồng (Một tỷ, bốn trăm lẻ bốn triệu, hai trăm mười tám nghìn, không trăm chín mươi tám đồng).

Về mặt pháp lý, các quyết định liên quan đến gói thầu đều trích dẫn các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, điển hình là Luật số 90/2025/QH15.

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Bất kỳ gói thầu nào sử dụng vốn Nhà nước hay vốn từ nguồn thu dịch vụ có liên quan đến đấu thầu đều phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, đặc biệt trong bối cảnh khung pháp lý liên tục được hoàn thiện theo tinh thần của Luật Đấu thầu 22/2023 và 90/2025. Các cơ quan chức năng cần rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình, từ khâu lập E-HSMT đến đánh giá HSDT, để đảm bảo không xảy ra vi phạm."

Quá trình lập hồ sơ mời thầu của gói thầu IB2500514662 ghi nhận sự kiện Chủ đầu tư đã ban hành quyết định điều chỉnh. Ban đầu, E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 322/QĐ-CĐXN2 ngày 13/11/2025, áp dụng Mẫu số 4A Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 06 ngày, vào ngày 19/11/2025, Chủ đầu tư đã tiếp tục ban hành Quyết định số 341/QĐ-CĐXN2 về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Theo tài liệu này, việc điều chỉnh nhằm "phù hợp với khối lượng yêu cầu tại Chương V" (Yêu cầu về kỹ thuật).

Cụ thể, Quyết định 341/QĐ-CĐXN2 đã điều chỉnh giảm số lượng tại Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV đối với một số vật tư tiêu hao quan trọng, với mức giảm đáng kể.

Chẳng hạn, vật tư Micropipette filter tip 10µL được điều chỉnh giảm từ 550 hộp xuống còn 110 hộp. Tương tự, Micropipette filter tip 100µL giảm từ 20 hộp xuống 10 hộp, và Micropipette filter tip 200µL giảm từ 420 hộp xuống còn 330 hộp.

Bà Nguyễn Thị Hương, một chuyên gia đấu thầu, nhìn nhận vấn đề này: "Việc điều chỉnh E-HSMT, đặc biệt là sự thay đổi về số lượng vật tư ở các mức độ khác nhau, là một thủ tục hợp pháp nhưng cần được Chủ đầu tư giải trình rõ ràng về cơ sở tính toán lại nhu cầu sử dụng. Việc giảm mạnh số lượng vật tư như Micropipette filter tip 10µL từ 550 hộp xuống 110 hộp trước thời điểm đóng thầu có thể ảnh hưởng đến chiến lược dự thầu của các nhà thầu đã nghiên cứu hồ sơ ban đầu. Đây là vấn đề mà Tổ chuyên gia cần đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo rằng mọi thay đổi đều tuân thủ nguyên tắc đấu thầu và không dẫn đến việc hạn chế cạnh tranh."

Biên bản Mở thầu được hoàn thành vào lúc 09:05 ngày 25/11/2025 ghi nhận sự tham gia của 03 nhà thầu. Cả ba nhà thầu này đều nộp hồ sơ dự thầu với mức giá không áp dụng tỷ lệ giảm giá (0%).

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Kết quả công bố tại biên bản cho thấy mức độ chênh lệch giữa giá dự thầu và giá gói thầu:

Nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất là Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Minh Việt với mức giá 896.650.000 đồng. Mức giá này không chỉ thấp hơn giá gói thầu 1.404.218.098 đồng mà còn thấp hơn mức giá dự thầu cao nhất (985.025.000 đồng) tới 88.375.000 đồng.

Căn cứ biên bản mở thầu, cả ba mức giá dự thầu của các nhà thầu tham gia đều thấp hơn đáng kể so với mức giá gói thầu được phê duyệt ban đầu.

Gói thầu IB2500514662 hiện đang chuyển sang giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia. Kết quả đánh giá sẽ xác định nhà thầu có khả năng đáp ứng đầy đủ các Yêu cầu về kỹ thuật tại Chương V và các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm đã nêu trong E-HSMT để được xem xét trúng thầu.