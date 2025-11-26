Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Tin học Đồng Lợi trúng gói thầu 8,3 tỷ tại Tân Cảng Sài Gòn

Công ty CP Đầu tư Tin học Đồng Lợi vừa được phê duyệt trúng gói thầu 8,3 tỷ đồng tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, trong bối cảnh hai đối thủ "không được đánh giá".

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 11/11/2025, ông Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT), đã ký Quyết định số 5211/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: “Mua sắm thiết bị giám sát, phát hiện tấn công xâm nhập có chủ đích qua mạng” (Mã TBMT: IB2500369637).

qd-5333.jpg
Quyết định số 5211/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: “Mua sắm thiết bị giám sát, phát hiện tấn công xâm nhập có chủ đích qua mạng”. Nguồn: MSC

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của TCT, được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3186/QĐ-TCg ngày 30/7/2025, với giá gói thầu là 8.292.455.500 đồng.

Theo Biên bản mở thầu ngày 25/9/2025, gói thầu thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu, đều là các doanh nghiệp có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh, bao gồm:

  1. Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi (giá dự thầu: 7.771.259.360 đồng).
  2. Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (giá dự thầu: 8.152.297.320 đồng).
  3. Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát (giá dự thầu: 8.259.079.800 đồng).

Cả ba nhà thầu đều không đề xuất giảm giá.

Hai đối thủ "không được đánh giá"

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 0704/BCĐG-TCG ngày 17/10/2025, Tổ chuyên gia (được thành lập theo Quyết định số 3209/QĐ-TCg) đã tiến hành đánh giá hồ sơ theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Do Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi có giá dự thầu thấp nhất, Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá chi tiết hồ sơ của nhà thầu này trước. Báo cáo đánh giá ghi nhận, sau khi nhà thầu cung cấp văn bản làm rõ hồ sơ (Công văn số 13102025/CV) theo yêu cầu của TCT (Công văn số 4542/TCg-KHĐT), hồ sơ của Công ty Tin học Đồng Lợi được kết luận "Đạt" về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Trên cơ sở đó, Tổ chuyên gia đề nghị mời Công ty Tin học Đồng Lợi vào đối chiếu tài liệu và đề nghị trúng thầu.

Căn cứ Quyết định phê duyệt số 5211/QĐ-TCg, Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi (MSDN: 0309142218) đã trúng thầu với giá 7.771.259.360 đồng, đúng bằng giá dự thầu. Gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm 521.196.140 đồng, tương đương 6,3% so với giá gói thầu.

Lý do hai nhà thầu còn lại (Công ty HPT và Công ty Liên Phát) không trúng thầu được nêu tại quyết định phê duyệt là "Không đánh giá (Theo quy trình 2)". Đây là quy trình đánh giá thông thường trong đấu thầu qua mạng, khi nhà thầu xếp hạng giá thấp nhất đã được đánh giá đạt, Tổ chuyên gia không cần tiếp tục đánh giá các nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học Đồng Lợi (viết tắt Đồng Lợi) có lịch sử hoạt động từ năm 2009, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quốc Hoàng (Tổng Giám đốc).

Theo dữ liệu đấu thầu, Đồng Lợi là một nhà thầu có quy mô đáng kể trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Doanh nghiệp này đã tham gia 266 gói thầu, trong đó trúng 106 gói, trượt 143 gói, 13 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu với tư cách độc lập được ghi nhận là 350.306.747.688 đồng.

Riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 14/11/2025), Công ty Tin học Đồng Lợi đã tham gia 40 gói thầu, trong đó được công bố trúng 10 gói, trượt 23 gói và 6 gói đang chờ kết quả .

"Khách hàng quen thuộc"

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Công ty Tin học Đồng Lợi trúng thầu tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Theo dữ liệu, nhà thầu này đã tham gia 4 gói thầu tại TCT, và đây là lần trúng thầu thứ 3 (trong đó 1 lần trúng với tư cách liên danh phụ). Gần nhất, ngày 07/12/2023, liên danh Công ty Công nghệ Liên Phát và Công ty Tin học Đồng Lợi đã trúng gói "Mua thiết bị tường lửa ứng dụng..." (giá trúng 9,59 tỷ đồng) .

Hai đối thủ của Đồng Lợi trong gói thầu lần này cũng là những "người quen". Dữ liệu cho thấy Đồng Lợi đã "đấu" với Công ty HPT 45 lần (Đồng Lợi thắng 3, HPT thắng 27) và "đấu" với Công ty Liên Phát 24 lần (Đồng Lợi thắng 6, Liên Phát thắng 12). Gói thầu tại TCT là một trong số ít những lần Đồng Lợi giành chiến thắng khi đối đầu với cả hai doanh nghiệp này.

Không chỉ tại TCT, Công ty Tin học Đồng Lợi còn ghi nhận "duyên" trúng thầu đặc biệt tại Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long. Thống kê cho thấy nhà thầu này đã tham gia 13 gói thầu tại đây và được phê duyệt trúng 11 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 84,6% .

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành với mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Dư luận và các nhà thầu kỳ vọng việc triển khai luật mới sẽ tạo ra một môi trường đấu thầu lành mạnh, đảm bảo hiệu quả tối đa cho nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là trong các gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ cao.

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/11/2025, ông Quách Cao Minh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh) đã ký Quyết định số 659/QĐ-TTKTTNMT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc.

qd-7908.jpg
Quyết định số 659/QĐ-TTKTTNMT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Lộc Thịnh trúng gói thầu tại Tân Đông Hiệp, TP HCM: Điệp khúc "một mình một chợ"

Vượt qua vòng đánh giá E-HSDT với tư cách là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Lộc Thịnh đã trúng gói thầu xây lắp gần 4 tỷ đồng tại phường Tân Đông Hiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở gói thầu này chỉ đạt mức "tượng trưng" khoảng 0,33%.

Gói thầu nâng cấp đường bộ trị giá gần 4 tỷ đồng tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) vừa ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu với sự "độc diễn" của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh. Mức tiết kiệm siêu thấp tiếp tục là vấn đề gây chú ý trong bối cảnh siết chặt quản lý đầu tư công năm 2025.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 16/11/2025, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp đã ký Quyết định số 1149/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng, thuộc công trình Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước Đường Trần Quang Diệu/18.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp "siêu nhỏ" Phong Thịnh Hưng: Trúng thầu 100% gói thầu năm 2025

Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng, doanh nghiệp "siêu nhỏ", trúng 100% gói thầu năm 2025. Tuy nhiên, hồ sơ trúng thầu tại Long Phú bị phát hiện kê khai trùng lặp, phải thay thế hàng loạt nhân sự.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Phong Thịnh Hưng, một doanh nghiệp có quy mô "siêu nhỏ", đang cho thấy một hiệu suất trúng thầu đặc biệt ấn tượng, đặc biệt là trong năm 2025, đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực thực tế cũng như tính cạnh tranh trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Chân dung nhà thầu quy mô "siêu nhỏ" trúng thầu 100%

Xem chi tiết

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị dạy học hơn 160 tỷ đồng do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, nhà thầu đã có văn bản "tố" E-HSMT sao chép thông số độc quyền của hãng Ricoh và MSI. Trả lời vấn đề này, Chủ đầu tư khẳng định các tiêu chí nhằm "lựa chọn sản phẩm chất lượng".

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Tây Ninh: Thành Minh Hiếu được chỉ định gói thầu hơn 5,2 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Minh Hiếu thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Dư luận quan tâm năng lực của nhà thầu đến từ Đồng Tháp này ra sao?

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Tiếp nhận dự án quy mô lớn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang mời thầu gói mua sắm thiết bị dạy học. Tuy nhiên, quy định "chỉ được chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính" đang khiến các nhà thầu bức xúc kiến nghị vì cho rằng bất khả thi.

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Xây dựng Hoàn Hiển: Thắng gói thầu "thần tốc" tiết kiệm 0 đồng tại Tây Nha Trang

Trong bối cảnh liên tiếp trượt thầu tại các sân chơi rộng rãi năm 2025, Công ty Hoàn Hiển bất ngờ được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng tại Đảng ủy phường Tây Nha Trang với quy trình phê duyệt kế hoạch và kết quả diễn ra ngay trong cùng một ngày. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 0%.

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Gói thầu 144 tỷ tại Vĩnh Long: Nhà thầu "kêu trời" vì quy định "Một hãng sản xuất" [Kỳ 1]

Tiếp nhận dự án quy mô lớn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang mời thầu gói mua sắm thiết bị dạy học. Tuy nhiên, quy định "chỉ được chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính" đang khiến các nhà thầu bức xúc kiến nghị vì cho rằng bất khả thi.

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Nghi vấn "may đo" thông số máy ảnh chống hóa chất? [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị dạy học hơn 160 tỷ đồng do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, nhà thầu đã có văn bản "tố" E-HSMT sao chép thông số độc quyền của hãng Ricoh và MSI. Trả lời vấn đề này, Chủ đầu tư khẳng định các tiêu chí nhằm "lựa chọn sản phẩm chất lượng".