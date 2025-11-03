Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Diện bikini thả dáng giữa Sapa, hot girl nhận về cơn mưa bình luận khiếm nhã

Bộ ảnh bikini giữa không gian núi rừng Sapa của một cô gái đang viral mạng xã hội, nhưng kèm với đó là các ý kiến trái chiều, thậm chí là bình luận khiếm nhã.

Mới đây, một cô gái khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini màu trắng giữa khung cảnh núi rừng Sapa hùng vĩ đã gây chú ý trên mạng xã hội. Loạt ảnh của cô nàng hiện tại đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, giữa tiết trời khá lạnh của Tây Bắc, cô nàng diện set bikini hai mảnh kết hợp với áo khoác len mỏng và phụ kiện giữ ấm tai lông xù, tạo dáng bên hồ bơi vô cực nhìn thẳng ra khung cảnh núi non trùng điệp của Sapa. (Ảnh: FBNV)
Sự đối lập giữa trang phục "mát mẻ" và khung cảnh se lạnh, bồng bềnh mây núi đã tạo nên một bộ ảnh cực kỳ bắt mắt. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi về vóc dáng và ý tưởng táo bạo, bộ ảnh cũng phải hứng chịu hàng loạt bình luận tiêu cực, thậm chí khiếm nhã từ một bộ phận cư dân mạng. (Ảnh: FBNV)
Sau khi nhận "cơn mưa" bình luận tiêu cực, cô gái này đã phải lên tiếng đáp trả một cách gay gắt, thẳng thắn bày tỏ sự bức xúc: "Em xin phép block tất cả các nam nhân comment khiếm nhã nha. Eo ơi các anh sân si hơn cả đàn bà chúng em cơ ấy. Mà ảnh viral quá nên em lại hoan hỉ zậy." (Ảnh: FBNV)
Đáng chú ý, hot girl này còn chia sẻ thêm về hậu trường bộ ảnh, khẳng định việc mình chụp ảnh hoàn toàn có sự đồng ý và giám sát của "chồng iu". (Ảnh: FBNV)
Những ngày tháng 11, thời tiết Sapa vô cùng mát mẻ, dễ chịu, mang chút lành lạnh thu hút rất nhiều du khách đến ghé thăm. (Ảnh: FBNV)
Ngoài bộ ảnh bikini nói trên, cô gái cũng thực hiện nhiều bộ ảnh khác nhau giữa khung cảnh núi rừng Sapa, nhận về rất nhiều lời khen ngợi cả về nhan sắc lẫn sự đầu tư trong trang phục. (Ảnh: FBNV)
Cô gái diện một chiếc đầm quây bó sát, có hiệu ứng chuyển màu kim loại lấp lánh từ nâu đồng ở phần thân trên sang tím hoặc xanh tím ở chân váy. Chất liệu này tạo cảm giác vừa hiện đại, vừa phảng phất nét huyền bí. (Ảnh: FBNV)
Cô quấn một chiếc khăn họa tiết quanh đầu, mang lại vẻ ngoài bí ẩn, kết hợp cùng chiếc túi xách màu nâu da bò với chi tiết tua rua nổi bật - một phụ kiện kinh điển của phong cách Bohemian. (Ảnh: FBNV)
Cô gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình chuẩn chỉnh hút ánh nhìn. (Ảnh: FBNV)
#bikini Sapa #hot girl #ảnh nóng #bình luận tiêu cực #trào lưu mạng #ảnh du lịch

