'Công chúa bong bóng' Bảo Thy nhan sắc ngày càng thăng hạng sau gần 2 thập kỷ

Cộng đồng trẻ

Đã gần 20 năm kể từ ngày “Công chúa bong bóng” ra mắt, nhưng Bảo Thy vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng với vẻ đẹp sang trọng và trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Thiên Anh
Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng nhận về “mưa lời khen” từ người hâm mộ.
Trong những khung hình đời thường, Bảo Thy xuất hiện với phong cách tối giản nhưng tinh tế, làn da căng bóng, nụ cười ngọt ngào – hình ảnh khiến ai nấy đều phải thốt lên: “Bảo Thy của hiện tại còn xinh hơn thời đỉnh cao.”
Không còn là cô gái tuổi đôi mươi mang vẻ đẹp ngọt ngào, Bảo Thy ở tuổi ngoài 30 lại tỏa sáng theo một cách khác – trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng đặc trưng.
Sau khi kết hôn và làm mẹ, Bảo Thy chọn cuộc sống kín tiếng hơn, tập trung chăm sóc gia đình và duy trì công việc kinh doanh, song vẫn giữ được sức hút riêng trong lòng khán giả.
“Đúng là càng trưởng thành càng đẹp”, “Nhan sắc này vượt thời gian thật sự”, “Công chúa bong bóng mãi là thanh xuân của tụi mình” – cư dân mạng bình luận dưới bài đăng của nữ ca sĩ.
Bảo Thy từng là một trong những thần tượng đời đầu của thế hệ 8X – 9X, gắn liền với loạt bản hit như Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Xin đừng xát muối vào tim em...
Hình ảnh ngọt ngào, giọng hát trong trẻo cùng phong cách dễ thương từng giúp Bảo Thy trở thành “nữ hoàng teen pop” của Vpop suốt nhiều năm liền.
Sau gần hai thập kỷ, Bảo Thy vẫn giữ được nét đẹp trong trẻo, phong thái tự tin và lối sống tích cực. Người hâm mộ cho rằng cô là minh chứng sống cho câu nói: “Phụ nữ đẹp nhất khi biết yêu thương và chăm sóc chính mình.”
Bảo Thy của hiện tại không chỉ đẹp hơn về nhan sắc, mà còn rạng rỡ hơn bởi sự bình yên, viên mãn và tự tin trong tâm hồn – một “công chúa bong bóng” đã trưởng thành, nhưng vẫn mãi là biểu tượng thanh xuân trong lòng khán giả Việt.
Thiên Anh
#Sự nghiệp của Bảo Thy #Vẻ đẹp trẻ trung #Nghệ sĩ Việt Nam #Ảnh hưởng của truyền hình #Hình tượng 'Công chúa bong bóng' #Bảo Thy

