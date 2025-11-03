Hà Nội

Á hậu Thảo Nhi Lê công khai bạn trai visual couple khiến dân mạng 'bùng nổ'

Cộng đồng trẻ

Á hậu Thảo Nhi Lê công khai bạn trai visual couple khiến dân mạng 'bùng nổ'

Sau thời gian dài kín tiếng trong chuyện tình cảm, Á hậu Thảo Nhi Lê mới đây đã chính thức công khai bạn trai mới người Pháp, khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Thiên Anh
Mới đây, Á hậu Thảo Nhi Lê khiến người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu công khai bạn trai ngoại quốc đúng dịp sinh nhật.
Trên Instagram story, cô đăng lại bài viết chúc mừng sinh nhật từ tài khoản của bạn trai, trong đó, cả hai cùng xuất hiện tình tứ bên bờ biển. "Happy birthday my love" (Chúc mừng sinh nhật em yêu), người yêu nàng á hậu viết.
Bạn trai của Thảo Nhi Lê là Romain Leclef, xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp. Anh hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình, đồng thời đồng sáng lập thương hiệu nước hoa Nimai cùng Thảo Nhi Lê.
Bạn trai mới của Thảo Nhi Lê được biết đến là người Pháp, sống và làm việc tại TP.HCM, sở hữu ngoại hình điển trai cùng phong thái lịch lãm. Cả hai được cho là đã quen nhau từ đầu năm nay, song chỉ đến gần đây mới công khai mối quan hệ.
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh đã nhận về hàng trăm nghìn lượt thích cùng vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ: “Thảo Nhi xứng đáng được hạnh phúc”, “Visual couple này xịn thật!”, “Đúng gu quý cô hiện đại – độc lập, quyến rũ và biết yêu đúng cách.”
Trước đó, vào tháng 8, Thảo Nhi Lê từng hé lộ mối quan hệ này khi chia sẻ câu chuyện tình yêu kéo dài hơn 1,5 năm. Cô cho biết cả hai gặp nhau ban đầu với tư cách đối tác, sau đó trở thành bạn bè rồi dần nảy sinh tình cảm. "Chúng tôi không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mọi thứ được xây dựng từ sự tôn trọng, niềm tin và những hành động nhỏ hàng ngày", người đẹp từng nói.
Thảo Nhi Lê vốn là một trong những Á hậu có phong cách thời trang ấn tượng nhất showbiz Việt, nổi tiếng với hình ảnh năng động, quyến rũ và tư duy hiện đại. Việc cô công khai bạn trai người Pháp được xem là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành, tự tin và cởi mở hơn trong đời sống cá nhân.
Hiện tại, Á hậu Thảo Nhi Lê vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực thời trang, kinh doanh, đồng thời là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế săn đón.
Dù không tham gia showbiz ồn ào, cô vẫn giữ vững sức hút với công chúng nhờ lối sống tích cực, truyền cảm hứng và gu thẩm mỹ đẳng cấp.
Với lần công khai này, người hâm mộ tin rằng Thảo Nhi Lê đã tìm được “một nửa” xứng đáng – người đồng hành cùng cô trong hành trình vừa rực rỡ, vừa bình yên.
#Á hậu Thảo Nhi Lê tình cảm #Công khai bạn trai mới #bạn trai người Pháp #Chuyện tình cảm nổi bật #Dư luận mạng xã hội #Thảo Nhi Lê

