Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ rúng động vì 2 vụ xả súng trường học liên tiếp

Trong vụ xả súng mới nhất, một học sinh nổ súng vào hai lớp học tại ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết, một học sinh 14 tuổi đã nổ súng vào hai lớp học tại một ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4. Vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong đó có 6 nạn nhân nguy kịch.

Ông Mukerrem Unluer, Thống đốc tỉnh Kahramanmara, thông tin rằng tay súng 14 tuổi này đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn đến trường. Những khẩu súng được cho là thuộc về cha của học sinh này.

Nhiều người tập trung tại sân trường trung học nơi xảy ra vụ nổ súng ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4/2026. Ảnh: IHA/AP.

Đài truyền hình nhà nước TRT cho biết, danh tính của đối tượng thực hiện vụ xả súng được xác định là Isa Aras Mersinli. Liên quan đến vụ việc, cha của Isa đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

"Nguyên nhân vụ xả súng đang được điều tra. Đối tượng thực hiện vụ xả súng đã chết, hiện chưa rõ bị cảnh sát bắn hay tự sát", nguồn tin cho hay.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi 16 người, chủ yếu là học sinh, bị thương trong vụ nổ súng do một cựu học sinh thực hiện tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ. Đối tượng sau đó đã tự sát.

#xả súng tại trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ #xả súng #Thổ Nhĩ Kỳ #nổ súng ở Thổ Nhĩ Kỳ #thương vong xả súng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ xả súng trường học Thổ Nhĩ Kỳ, 17 người thương vong

Kẻ tấn công nổ súng tại một trường trung học ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tự sát. Ít nhất 16 người bị thương trong vụ việc.

AP dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại một trường trung học ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/4.

"Kẻ tấn công, 18 tuổi và là một cựu học sinh của trường, mang theo một khẩu súng săn, đã xả súng bừa bãi bên trong một trường trung học dạy nghề ở Siverek, tỉnh Sanliurfa. Đối tượng đã tự sát bằng chính khẩu súng này sau khi bị cảnh sát truy bắt”, Thống đốc Hasan Sildak thông tin.

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz gia tăng, Mỹ và Iran được cho là vẫn đang phối hợp qua các kênh trung gian để tổ chức đàm phán lần hai, sau khi vòng đàm phán ở Islamabad kết thúc mà không có thỏa thuận nào.