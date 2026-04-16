Thổ Nhĩ Kỳ rúng động vì 2 vụ xả súng trường học liên tiếp

Trong vụ xả súng mới nhất, một học sinh nổ súng vào hai lớp học tại ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết, một học sinh 14 tuổi đã nổ súng vào hai lớp học tại một ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4. Vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong đó có 6 nạn nhân nguy kịch.

Ông Mukerrem Unluer, Thống đốc tỉnh Kahramanmara, thông tin rằng tay súng 14 tuổi này đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn đến trường. Những khẩu súng được cho là thuộc về cha của học sinh này.

Nhiều người tập trung tại sân trường trung học nơi xảy ra vụ nổ súng ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4/2026. Ảnh: IHA/AP.

Đài truyền hình nhà nước TRT cho biết, danh tính của đối tượng thực hiện vụ xả súng được xác định là Isa Aras Mersinli. Liên quan đến vụ việc, cha của Isa đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

"Nguyên nhân vụ xả súng đang được điều tra. Đối tượng thực hiện vụ xả súng đã chết, hiện chưa rõ bị cảnh sát bắn hay tự sát", nguồn tin cho hay.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi 16 người, chủ yếu là học sinh, bị thương trong vụ nổ súng do một cựu học sinh thực hiện tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ. Đối tượng sau đó đã tự sát.

