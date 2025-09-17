Tyler Robinson, nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk, ra hầu tòa lần đầu tiên với cáo buộc giết người.

Theo Daily Mail, Tyler Robinson đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 16/9 với cáo buộc giết hại nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Trump.

Trong phiên tòa ngắn ngủi diễn ra ở Provo, bang Utah, vào chiều 16/9, nghi phạm 22 tuổi chỉ nói một lần để xác nhận danh tính và sau đó gật đầu nhẹ khi phiên tòa kết thúc. Nghi phạm phải đối mặt với 7 cáo buộc, bao gồm tội giết người có chủ đích.

Nghi phạm Tyler Robinson. Ảnh: CourtTV.

Các công tố viên ngày 16/9 cho biết họ sẽ đề nghị mức án tử hình đối với Tyler Robinson.

Nghi phạm bị giam giữ mà không được tại ngoại cho đến phiên tòa tiếp theo vào ngày 29/9.

Tyler bị cáo buộc nổ súng vào Charlie Kirk khi nhà hoạt động này đang phát biểu tại sự kiện trong khuôn viên trường Đại học Utah Valley vào chiều 10/9 (giờ địa phương), khiến nạn nhân tử vong. Động cơ gây án của Tyler được cho là do không hài lòng với lập trường của nhà hoạt động Kirk về quyền của người đồng tính và chuyển giới.

Nhà hoạt động Charlie Kirk tử vong sau khi trúng đạn tại sự kiện ở trường Đại học Utah Valley ngày 10/9. Ảnh: DM.

Gia đình và bạn bè của Tyler vẫn đang hợp tác với các nhà chức trách trong cuộc điều tra.

Tyler Robinson được cho là đã nhận tội giết người trong một cuộc trò chuyện trực tuyến với bạn bè trước khi bị bắt giữ vào đêm muộn 11/9.

