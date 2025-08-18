Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng liên quan vụ chém cán bộ Công an tại trung tâm cai nghiện

Công an Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Trường liên quan vụ 1 cán bộ Công an bị chém trọng thương tại Trung tâm cai nghiện Gia Minh.

Theo Văn Minh/Công an Nhân dân

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 17/8, 4 đối tượng đi xe taxi đem theo băng rôn, khẩu hiệu đến cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh, thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lúc này, đồng chí Phạm Văn Thắng (SN 1978, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động) đang làm nhiệm vụ bảo vệ Trung tâm, đã tiếp cận các đối tượng yêu cầu dừng các hành vi vi phạm và rời khỏi khu vực cổng Trung tâm.

8.jpg
Nhóm đối tượng gây rối trước cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh (ảnh trích xuất từ camera).

Tuy nhiên những đối tượng này không những không thực hiện, mà còn có lời lẽ và hành vi quá khích xúc phạm đồng chí Phạm Văn Thắng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến đồng chí Thắng bị trọng thương, đặc biệt 1 vết chém làm đứt lìa tận gốc ngón cái bàn tay phải.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Đồng chí Phạm Văn Thắng sau đó được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Nhận được báo cáo về vụ việc, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường Bạch Đằng bắt giữ ngay 1 trong các đối tượng trong nhóm trên là Phạm Văn Trường, đồng thời triển khai truy bắt các đối tượng còn lại.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng sau đó cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên đồng chí Phạm Văn Thắng.

Liên quan vụ việc, theo ông Đỗ Mạnh Thắng - Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, hiện đồng chí Phạm Văn Thắng đã được các bác sỹ phẫu thuật chắp nối ngón tay cái và các thủ thuật cần thiết, sức khỏe tạm thời ổn định. Tuy nhiên do vết chém xẻ dọc gây tổn thương rất phức tạp nên kết quả còn chờ theo dõi ở diễn biến tiếp theo.

Được biết, Trung tâm cai nghiện Gia Minh (thuộc TP Thủy Nguyên, Hải Phòng cũ) trước đây do Thành đoàn Hải Phòng quản lý, mới được chuyển giao cho Công an TP Hải Phòng từ tháng 3/2025.

Công An Nhân Dân
Link bài gốc Copy link
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-mot-doi-tuong-lien-quan-vu-chem-can-bo-cong-an-tai-trung-tam-cai-nghien-i778373/
#vụ chém cán bộ công an #trung tâm cai nghiện Gia Minh #đối tượng gây rối #bắt giữ Phạm Văn Trường #Công an Hải Phòng #bạo lực tại trung tâm cai nghiện

Bài liên quan

Xã hội

Bắt kẻ chém 3 người thương vong ở Tuyên Quang

Do mâu thuẫn, Việt dùng dao chém khiến một cháu nhỏ tử vong. Mẹ cháu cùng một cháu nhỏ khác cũng bị chém bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, vào 0h30 ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo của Công an xã Chiêm Hoá về việc xảy ra vụ giết người tại thôn Đại Đồng, xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

76.jpg
Bùi Văn Việt tại cơ quan công an
Xem chi tiết

Xã hội

Đề nghị truy tố đối tượng dùng kiếm Nhật chém người

Sau khi gây án, Huỳnh Thanh Phong (Lâm Đồng) đã đến cơ quan Công an đầu thú, đồng thời giao nộp cây kiếm Nhật.

Ngày 13/8, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố Huỳnh Thanh Phong (21 tuổi, ngụ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng) tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 3/5, sau khi uống rượu bia tại đám cưới của chị ruột rồi quay về nhà, Phong nhớ lại chuyện cha mình có mâu thuẫn với ông S. (36 tuổi, anh họ của Phong) nên đã lấy cây kiếm Nhật mua trên mạng trước đó đến nhà ông S.

Xem chi tiết

Video

Cha chém gục con gái giữa đường vì mâu thuẫn với vợ cũ

Rượt đuổi vợ cũ không được, Hiến cầm dao quay sang chém gục con gái giữa đường rồi uống hoá chất tẩy rửa định tự tử...

Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang quản thúc nghi phạm Đỗ Văn Hiến (53 tuổi, trú tại xóm 2 thuộc thôn Kiên Đới 1, Kiến Thuỵ, Hải Phòng) tại bệnh viện sau khi đối tượng dùng dao gây án, rồi uống hoá chất tự tử.

Camera nhà đối diện đã ghi lại toàn bộ sự việc
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới