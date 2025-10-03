Đồng Tháp: Vượt 5 đối thủ, Quang Vinh Giồng Găng thi công đường nước Út Hùng [Kỳ 1]

Theo đó, dự án nạo vét đường nước Út Hùng được UBND huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp cũ) phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 133 /QĐ-UBND.ĐTXD ngày 2/6/2025. Đến ngày 9/6/2025, ông Phan Công Luận – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng ký Quyết định số 146/QĐ-UBND.ĐTXD Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nạo vét đường nước Út Hùng, hạng mục: Nền, mặt đường, cống thoát nước, với 1 gói thầu, trị giá 4,086 tỷ đồng. Ban QLDA và Phát triển Quỹ đất huyện Tân Hồng được giao làm đại diện chủ đầu tư.

Đến ngày 16/6/2025, Ban QLDA và Phát triển Quỹ đất huyện Tân Hồng ban hành Quyết định số E2500273594_2506162339 phê duyệt E–HSMT gói thầu số 1 - Thi công nền, mặt đường, cống thoát nước thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu như trên.

Gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu ngày 21/6/2025. Theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 4,137 tỷ đồng, với 6 nhà thầu tham dự, gồm: Công ty TNHH Quang Vinh Giồng Găng (giá dự thầu sau giảm giá 3,155 tỷ đồng), Công ty TNHH Nghĩa Phát Tân Hồng (3,379 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Như Hiếu (3,529 tỷ đồng), cùng các liên danh như Thi công Đường Út Hùng (3,696 tỷ đồng), EC Đại Phát – Đại Trường Phúc – An Phúc (3,774 tỷ đồng) và Liên danh Thi công đường nước Út Hùng (3,845 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý là giá dự thầu và tỷ lệ giảm giá khá đa dạng. Công ty Quang Vinh Giồng Găng đưa ra giá dự thầu hơn 4,087 tỷ đồng và giảm giá tới 22,8%, xuống còn khoảng 3,155 tỷ đồng – mức cạnh tranh nhất trong số các nhà thầu. Các đơn vị khác như Nghĩa Phát Tân Hồng hay Như Hiếu cũng có mức giảm giá, song kết quả đánh giá kỹ thuật và hồ sơ năng lực không đạt yêu cầu theo tiêu chí HSMT.

Cụ thể, ngày 29/9/2025, ông Trần Văn Nơi – Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 1 ký Quyết định số 131/QĐ-QLDAĐTXDKV1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 1 - Thi công Nền, mặt đường, cống thoát nước thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nạo vét đường nước Út Hùng thuộc dự án Nạo vét đường nước Út Hùng cho đơn vị trúng thầu là nhà thầu Quang Vinh Giồng Găng, với giá trúng thầu 3,155 tỷ đồng. Liên danh Thi công Đường Út Hùng (xếp hạng 2; 3,696 tỷ đồng); các nhà thầu còn lại trượt thầu, do không đáp ứng tại Mục 1, Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E – HSDT của E – HSMT được duyệt.

Theo UBND huyện Tân Hồng, dự án được thực hiện góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông và phát triển kinh tế - văn hóa trong khu vực. Đồng thời, đáp ứng các tiêu chí trong đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã An Phước nói riêng và huyện Tân Hồng (cũ - PV) nói chung.

Trước đó, ở một gói thầu khác tại huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp cũ), chính Quang Vinh Giồng Găng từng bị loại với lý do chưa chứng minh đủ năng lực và kinh nghiệm thi công hạ tầng. Cụ thể, ngày 27/6/2025, doanh nghiệp này liên danh cùng Công ty TNHH MTV Hưng Yên tham dự gói thầu xây lắp thuộc kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2025 do Ban QLDA và Phát triển Quỹ đất huyện Cao Lãnh làm chủ đầu tư, nhưng bị loại vì hồ sơ dự thầu không đạt tiêu chí năng lực, kinh nghiệm. Kết quả, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn được chọn trúng thầu (theo Quyết định số KQ2500225098_2506271734).

Chính vì vậy, việc Quang Vinh Giồng Găng nhanh chóng “lội ngược dòng”, vượt qua 5 đối thủ để giành quyền thi công gói thầu nạo vét đường nước Út Hùng chỉ sau vài tháng khiến nhiều nhà thầu và dư luận quan tâm.

