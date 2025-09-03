Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Địa chỉ vàng: Các bệnh viện điều trị u buồng trứng tại Hà Nội

U buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ dậy thì và những phụ nữ trên 60 tuổi.

Thúy Nga

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc chiếm khoảng 3,6 - 3,9/100.000 người dân.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Trưởng khoa Ngoại - Phụ khoa, Bệnh viện K cho biết, u buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ dậy thì và những phụ nữ trên 60 tuổi. Trong số này, phụ nữ chưa có con chiếm tỷ lệ rất lớn, đa số tập trung ở phụ nữ dưới tuổi 30.

Phần lớn u buồng trứng là dạng u nang lành tính (chiếm trên 90%). Chỉ một số ít là u ác tính (hay còn gọi là ung thư buồng trứng), nhưng cũng có một số trường hợp mới đầu là u lành tính, nhưng do không chữa trị sớm có thể dẫn đến u ác tính, dễ gây tử vong.

Để phát hiện kịp thời nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, nếu thấy đau tức bụng dưới, bị chèn ép... phải nghĩ tới u buồng trứng và đi khám chuyên khoa. Tránh để tình trạng khối u chèn ép ổ bụng, đường thở, vỡ khối u, gây suy kiệt, nhiễm độc... dẫn đến tử vong cho bệnh nhân.

u-quai-10-cm1.jpg
Thăm khám cho bệnh nhi bị u buồng trứng - Ảnh BVCC

Các bệnh viện điều trị u buồng trứng uy tín tại Hà Nội gồm:

Bệnh viện K: Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội; Cơ sở 2: Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, Hà Nội; Cơ sở 3 (cơ sở Tân Triều), số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội: Số 42A Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Số 1 Triệu Quốc Đạt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Cơ sở 1: Số 929 La Thành, phường Láng, Hà Nội; Cơ sở 2: Số 38 Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội; Cơ sở 3: Số 10 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở 4: Số 88-90 Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội.

#bệnh viện ung bướu Hà Nội #bệnh viện phụ sản Hà Nội #phát hiện u buồng trứng sớm #chẩn đoán u buồng trứng #ung thư buồng trứng Hà Nội #kiểm tra sức khỏe định kỳ phụ khoa

Bài liên quan

Sống Khỏe

Loại bỏ khối u nang buồng trứng bị xoắn cho một thai phụ

Ngày 18/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (Quảng Trị) vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai và loại bỏ khối u nang buồng trứng bị xoắn cho một thai phụ.

Chị V.T.A. (trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) mang thai lần thứ 2 với tuổi thai 36 tuần thì xuất hiện tình trạng đau nhiều vùng bụng, da vùng bụng có nhiều nốt viêm đỏ, tăng huyết áp. Chị A. được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh.

Sau khi thực hiện các chụp chiếu, xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bất thường tại vùng cư trú của thai nhi, chị A. được chỉ định mổ khẩn bắt con. Quá trình mổ, bác sĩ phát hiện khối u nang buồng trứng bị xoắn có dấu hiệu hoại tử nằm chèn phía bên phải thai nhi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

U quái buồng trứng 15 cm vỡ rơi răng và tóc trong bụng bệnh nhân

U quái buồng trứng thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc...

Ngày 7/8, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp vỡ u quái buồng trứng nguy hiểm, cứu sống kịp thời người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Ca phẫu thuật “giành giật sự sống” trong gang tấc

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ hơn 20 kg

Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) vừa phẫu thuật thành công một trường hợp khối u buồng trứng khổng lồ, với tổng trọng lượng 20,5 kg.

Bệnh nhân là chị L.T.A.T. (34 tuổi, quê Cà Mau) đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, chưa có gia đình. Theo chia sẻ của bệnh nhân, gần một năm qua, chị T. nhận thấy bụng to dần nhưng nghĩ là do tăng cân và ít vận động.

Đặc biệt, khoảng 5 - 6 tháng gần đây, bụng to nhanh bất thường khiến chị không thể tiếp tục đi làm vì mặc cảm. Trước khi nhập viện 2 ngày, chị bắt đầu thấy khó thở khi nằm ngửa nên lấy hết can đảm đến Bệnh viện Từ Dũ khám.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới