Địa chỉ vàng: Các bệnh viện điều trị u buồng trứng tại Hà Nội

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc chiếm khoảng 3,6 - 3,9/100.000 người dân.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Trưởng khoa Ngoại - Phụ khoa, Bệnh viện K cho biết, u buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ dậy thì và những phụ nữ trên 60 tuổi. Trong số này, phụ nữ chưa có con chiếm tỷ lệ rất lớn, đa số tập trung ở phụ nữ dưới tuổi 30.

Phần lớn u buồng trứng là dạng u nang lành tính (chiếm trên 90%). Chỉ một số ít là u ác tính (hay còn gọi là ung thư buồng trứng), nhưng cũng có một số trường hợp mới đầu là u lành tính, nhưng do không chữa trị sớm có thể dẫn đến u ác tính, dễ gây tử vong.

Để phát hiện kịp thời nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, nếu thấy đau tức bụng dưới, bị chèn ép... phải nghĩ tới u buồng trứng và đi khám chuyên khoa. Tránh để tình trạng khối u chèn ép ổ bụng, đường thở, vỡ khối u, gây suy kiệt, nhiễm độc... dẫn đến tử vong cho bệnh nhân.

Thăm khám cho bệnh nhi bị u buồng trứng - Ảnh BVCC

Các bệnh viện điều trị u buồng trứng uy tín tại Hà Nội gồm:

Bệnh viện K: Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội; Cơ sở 2: Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, Hà Nội; Cơ sở 3 (cơ sở Tân Triều), số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội: Số 42A Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Số 1 Triệu Quốc Đạt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Cơ sở 1: Số 929 La Thành, phường Láng, Hà Nội; Cơ sở 2: Số 38 Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội; Cơ sở 3: Số 10 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở 4: Số 88-90 Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội.