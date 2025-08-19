Ngày 18/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (Quảng Trị) vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai và loại bỏ khối u nang buồng trứng bị xoắn cho một thai phụ.

Chị V.T.A. (trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) mang thai lần thứ 2 với tuổi thai 36 tuần thì xuất hiện tình trạng đau nhiều vùng bụng, da vùng bụng có nhiều nốt viêm đỏ, tăng huyết áp. Chị A. được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh.

Sau khi thực hiện các chụp chiếu, xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bất thường tại vùng cư trú của thai nhi, chị A. được chỉ định mổ khẩn bắt con. Quá trình mổ, bác sĩ phát hiện khối u nang buồng trứng bị xoắn có dấu hiệu hoại tử nằm chèn phía bên phải thai nhi.

Sau khi bắt con thành công, các bác sĩ đánh giá tình trạng chị A. và triển khai phẫu thuật loại bỏ khối u nang. Khối u có kích thước khoảng 10x9 cm, nặng khoảng 200 gram.

"Trường hợp thai phụ này phát hiện khối u muộn vì ít đi khám chuyên khoa trong thai kỳ. Khi có dấu hiệu bất thường mới tới viện để điều trị. May mắn, khối u có dấu hiệu hoại tử, vỡ nhưng chưa tác động nhiều đến thai nhi. Nếu phát hiện muộn hơn thì mẹ con thai phụ này đều nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi phẫu thuật, cả mẹ và con nhỏ đều phục hồi tốt", bác sĩ Phạm Thanh Hà, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh cho biết.

Hiện sức khỏe của mẹ con sản phụ ổn định sau ca phẫu thuật/Ảnh nguoiduatin.vn

Bác sĩ Hà cho biết thêm, u nang buồng trứng là các túi chứa dịch, hình thành trên hoặc trong buồng trứng. Chúng có thể xuất hiện trước khi mang thai hoặc hình thành trong quá trình mang thai do sự thay đổi nội tiết tố. U nang buồng trứng thai kỳ nguy hiểm khi có các biến chứng như xoắn hoặc vỡ. Các biến chứng này có thể gây đau bụng, xuất huyết và có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thường xuyên thăm khám chuyên khoa định kỳ để phát hiện bệnh, nguy cơ bệnh. Phụ nữ trong thai kỳ cần thăm khám để biết rõ tình trạng thai nhi và nhận hướng dẫn chăm sóc của bác sĩ.