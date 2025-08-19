Hà Nội

Sống Khỏe

Loại bỏ khối u nang buồng trứng bị xoắn cho một thai phụ

Ngày 18/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (Quảng Trị) vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai và loại bỏ khối u nang buồng trứng bị xoắn cho một thai phụ.

Bình Nguyên

Chị V.T.A. (trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) mang thai lần thứ 2 với tuổi thai 36 tuần thì xuất hiện tình trạng đau nhiều vùng bụng, da vùng bụng có nhiều nốt viêm đỏ, tăng huyết áp. Chị A. được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh.

Sau khi thực hiện các chụp chiếu, xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bất thường tại vùng cư trú của thai nhi, chị A. được chỉ định mổ khẩn bắt con. Quá trình mổ, bác sĩ phát hiện khối u nang buồng trứng bị xoắn có dấu hiệu hoại tử nằm chèn phía bên phải thai nhi.

Sau khi bắt con thành công, các bác sĩ đánh giá tình trạng chị A. và triển khai phẫu thuật loại bỏ khối u nang. Khối u có kích thước khoảng 10x9 cm, nặng khoảng 200 gram.

"Trường hợp thai phụ này phát hiện khối u muộn vì ít đi khám chuyên khoa trong thai kỳ. Khi có dấu hiệu bất thường mới tới viện để điều trị. May mắn, khối u có dấu hiệu hoại tử, vỡ nhưng chưa tác động nhiều đến thai nhi. Nếu phát hiện muộn hơn thì mẹ con thai phụ này đều nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi phẫu thuật, cả mẹ và con nhỏ đều phục hồi tốt", bác sĩ Phạm Thanh Hà, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh cho biết.

Hiện sức khỏe của mẹ con sản phụ ổn định sau ca phẫu thuật/Ảnh nguoiduatin.vn

Hiện sức khỏe của mẹ con sản phụ ổn định sau ca phẫu thuật/Ảnh nguoiduatin.vn

Bác sĩ Hà cho biết thêm, u nang buồng trứng là các túi chứa dịch, hình thành trên hoặc trong buồng trứng. Chúng có thể xuất hiện trước khi mang thai hoặc hình thành trong quá trình mang thai do sự thay đổi nội tiết tố. U nang buồng trứng thai kỳ nguy hiểm khi có các biến chứng như xoắn hoặc vỡ. Các biến chứng này có thể gây đau bụng, xuất huyết và có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thường xuyên thăm khám chuyên khoa định kỳ để phát hiện bệnh, nguy cơ bệnh. Phụ nữ trong thai kỳ cần thăm khám để biết rõ tình trạng thai nhi và nhận hướng dẫn chăm sóc của bác sĩ.

Nguyên nhân bệnh U nang buồng trứng

  • Về hormon: Các vấn đề liên quan đến hormone hoặc các thuốc hỗ trợ rụng trứng có thể làm xuất hiện khối u buồng trứng cơ năng.
  • Mang thai: Ở giai đoạn đầu của thai kỳ, có thể xuất hiện tự nhiên một vài u nang buồng trứng để hỗ trợ bào thai cho đến khi nhau thai được hình thành. Đôi khi u cũng xuất hiện cho đến hết thai kỳ.
  • Lạc nội mạc tử cung: Lạc nội mạc tử cung ở phụ nữ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến u nang buồng trứng.
  • Nhiễm trùng vùng chậu: Nhiễm trùng buồng trứng, vòi trứng có thể xuất phát từ những nhiễm trùng ở vùng chậu và có thể bị áp-xe hóa.
Sống Khỏe

Cứu hai mẹ con sản phụ 37 tuần chuyển dạ suy hô hấp cấp

Với chức năng tim chỉ còn 32%, mỗi cơn gò tử cung đều là thử thách cho trái tim người mẹ. Sự hiệp lực của các chuyên khoa đã cứu sống hai mẹ con sản phụ.

Ngày 26/6, Bệnh viện TP Thủ Đức cho biết, vừa thực hiện thành công ca cấp cứu phức tạp cho sản phụ bệnh tim nặng sinh con lần thứ 5. Ca bệnh khẩn cấp này được xử trí thành công nhờ sự hiệp lực giữa các chuyên khoa và năng lực chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện.

Cách đây 8 ngày, bệnh viện tiếp nhận chị H. (34 tuổi) đang mang thai lần 5 ở tuần 37 trong tình trạng chuyển dạ và suy hô hấp cấp.

Sống Khỏe

Đau bụng không ngờ chửa ngoài tử cung nguy kịch

Thai ngoài tử cung vỡ là tình trạng cấp cứu sản phụ khoa, đe doạ nghiêm trọng đến tính mạng sản phụ nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Trong thời gian gần đây Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đã liên tiếp, tiếp nhận nhiều trường hợp thai ngoài tử cung, trong đó có trường hợp bệnh nhân vào viện thai ngoài tử cung đã vỡ, tình trạng nguy kịch, được nhân viên y tế hỗ trợ hiến máu và phẫu thuật kịp thời.

Một số trường hợp thai ngoài tử cung có kích thước lớn, nằm tại các điểm nguy hiểm, có trường hợp đã vỡ hoặc chưa vỡ. Đây là một biến chứng sản khoa nguy hiểm, nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời có thể dẫn đến vỡ khối thai, gây xuất huyết ồ ạt trong ổ bụng, thậm chí nguy cơ tử vong cao.

Sống Khỏe

Mổ cắt ruột thừa, bảo toàn thai nhi cho sản phụ 26 tuổi

Các sản phụ nếu có các triệu chứng bất thường, đặc biệt là tình trạng đau bụng cần được thăm khám tại các cơ sở y tế.

Ngày 19/5, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sĩ Sản khoa, Ngoại khoa và Gây mê hồi sức, một trường hợp thai phụ đã được thực hiện nội soi cắt ruột thừa thành công.

Sau ca phẫu thuật thai phụ an toàn, thai nhi phát triển bình thường.

