Cận cảnh những bức đại tượng phật của Việt Nam

Với chiều cao lên tới 72m, đại Phật tượng tại chùa Khai Nguyên (xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội) được xem là đại tượng quy mô lớn nhất Đông Nam Á từ trước đến nay. Tượng được khởi công từ năm 2015 với kiến trúc độc đáo gồm mỗi bên mắt dài 2m30, kim khẩu (miệng) rộng 3m30, tai dài hơn 8m… Bức tượng Phật Quan Thế Âm tại chùa Linh Ứng (Đà Nẵng) được coi là tượng Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam, với 17 tầng và cao 67m. Tòa sen có đường kính rộng tới 35 m và đường kính lòng tượng rộng 17 m. Với chiều cao nổi bật gần 34m, Pho tượng Phật Di Lặc nằm trên núi Cấm thuộc chùa Phật Lớn, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang. Tượng màu trắng sáng với nụ cười từ bi, hỉ xả và bụng to đặc trưng của Phật Di Lặc. Đây là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng với người dân nơi đây. Chùa Hội Khánh (Bình Dương) là nơi đặt pho tượng Phật nằm dài nhất Việt Nam, với kích thước dài 52m, cao 12m và nằm cách mặt đất 24m. Tượng Phật còn nổi tiếng quốc tế bởi được công nhận kỷ lục về tượng Phật nhập niết bàn nằm trên mái dài nhất châu Á. Tượng Đức Thích Ca Mâu Ni cao 73m, được xây dựng trên diện tích 8.100 m2 tại chùa Phật Quốc Vạn Thành (tỉnh Bình Phước). Đây là tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á hiện nay. Bức tượng Bồ tát Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn (nghìn mắt nghìn tay) bằng gỗ lớn nhất Việt Nam ở chùa Bút Tháp, Bắc Ninh. Bức tượng cao 2,35 m, gồm 11 đầu, 42 cánh tay lớn và hơn 900 cánh tay nhỏ. Trong khuôn viên chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (người dân địa phương gọi là chùa Som Rong, tọa lạc phường 5, TP Sóc Trăng) có tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn uy nghiêm phúc hậu ở ngoài trời. Tượng có kích thước dài 63m, cao 22,5m, nặng 490 tấn.

