Đi kiếm củi, bé 10 tuổi tử vong do giẫm phải thiết bị nổ

Khi đi kiếm củi trong rừng ở Ấn Độ, một bé gái 10 tuổi đã tử vong sau khi giẫm phải thiết bị nổ tự chế (IED).

Theo India Times, vụ việc thương tâm xảy ra trong khu rừng Saranda, West Singhbhum, bang Jharkhand (Ấn Độ), vào khoảng 10 giờ sáng ngày 28/10.

"Bé gái Siria Herenj, 10 tuổi đến từ làng Digha, đã vào rừng để nhặt lá và kiếm củi. Tuy nhiên, bé đã giẫm phải một thiết bị nổ tự chế (IED) và bị thương nặng. Cảnh sát Jaraikela đã đến hiện trường, nhưng bé gái được xác định đã tử vong", ông Amit Renu, đại diện đặc biệt của West Singhbhum, cho hay.

Vụ nổ thiết bị nổ tự chế trong rừng đã khiến một bé gái tử vong. Ảnh minh họa: ANI.

Nguồn tin cho biết thêm phiến quân Maoist đã cài thiết bị nổ tự chế này với mục đích nhằm vào lực lượng an ninh Ấn Độ.

"Hiện nay, các chiến binh Maoist chỉ còn hoạt động ở khu rừng Saranda tại Jharkhand vì họ đã bị đánh đuổi khỏi các khu vực khác của tiểu bang", tờ New Indian Express đưa tin.

Theo ước tính, có khoảng 60 - 65 chiến binh Maoist đang ẩn náu trong khu rừng rậm Saranda, nơi họ đã cài cắm hàng nghìn thiết bị nổ tự chế, gây khó khăn cho lực lượng an ninh Ấn Độ.

Trong hai năm qua, 8 người dân đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong các vụ nổ IED ở Saranda. Ngoài ra, 3 con voi cũng đã chết trong vụ nổ IED ở làng Digha vào năm 2025.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ tại nhà máy thuốc nổ ở Ấn Độ hồi năm 2023