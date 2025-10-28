Hà Nội

Thế giới

Nổ lớn tại hầm mỏ ở Australia, 3 người thương vong

2 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ nổ tại một mỏ ngầm ở Đông Nam Australia vào sáng 28/10 (giờ địa phương).

An An (Theo 9News)

Theo 9News, các dịch vụ khẩn cấp nhận được tin báo và tới hầm mỏ Endeavor ở Cobar (bang New South Wales), cách Broken Hill khoảng 450km về phía đông, vào khoảng 3h45 sáng 28/10.

mo.png
Vụ nổ xảy ra tại một mỏ ngầm ở Cobar, bang New South Wales. Ảnh: CBH.

Khi tới hiện trường, cảnh sát được thông báo rằng một người đàn ông đã tử vong sau vụ nổ dưới lòng đất. Hai phụ nữ được đưa ra ngoài, nhưng một người được xác định tử vong trong khi người còn lại đã được đưa tới bệnh viện bằng máy bay do bị tổn thương thính giác và sốc.

Nạn nhân nam trong độ tuổi 60 còn hai người phụ nữ ở độ tuổi 20.

Theo thông tin ban đầu, cả 3 nạn nhân đều sống ở Cobar. Danh tính chính xác của họ đang được xác minh.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Thủ hiến New South Wales Chris Minns kêu gọi mọi người cần đảm bảo an toàn tại nơi làm việc sau thảm kịch.

australia.png
Thủ hiến New South Wales Chris Minns. Ảnh: 9News.

"An toàn luôn là ưu tiên số một trong bất kỳ mỏ nào. Mặc dù các quy trình và giao thức an toàn trong khai thác mỏ đã được cải thiện đáng kể, nhưng những trường hợp tử vong này là lời nhắc nhở nghiêm túc về lý do tại sao chúng ta cần luôn cảnh giác để bảo vệ người lao động", người phát ngôn Tony Callinan của liên đoàn thợ mỏ NSW cho biết, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập mỏ vàng ở Trung Quốc hồi năm 2022

Nguồn video: THĐT
