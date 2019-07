Điện thoại màn gập Huawei Mate X vẫn 'biệt tăm'

Theo GSMArena, giám đốc bộ phận di động của Huawei, He Gang cho biết cần một thời gian nữa Mate X mới có thể tung ra thị trường. Huawei hiện vẫn đang tất bật tối ưu hóa và hoàn thiện Mate X để có thể đáp ứng đủ các tiêu chí chất lượng nghiêm ngặt của công ty. He Gang cũng thừa nhận quá trình kiểm tra đã tốn nhiều thời gian hơn so với dự kiến ban đầu của công ty: "Mọi người nên biết rằng Huawei rất khắt khe về chất lượng sản phẩm. Nếu sản phẩm không đáp ứng chất lượng, chúng tôi sẽ không đưa nó ra thị trường".

Điện thoại màn hình gập Huawei Mate X

Một mặt, tuyên bố này có vẻ khiến người dùng khá yên tâm khi cho thấy Huawei luôn đặt khách hàng và sự hài lòng lên hàng đầu. Mặt khác, nó cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Huawei vào Mate X. Tại sự kiện MWC, sự ra mắt đồng loạt các thiết bị điện thoại màn hình gập đã cho chúng ta thấy các nhà sản xuất hiện đang khá vội vã trong việc tạo nên xu hướng tương lai. Và rồi sau tất cả, vẫn chưa có thiết bị nào trong số đó được bán ra thị trường.

Nhiều nguồn tin cho rằng Huawei Mate X sẽ được phát hành chính thức vào tháng 9 tới đây, trong khi đối thủ Galaxy Fold cũng đã được Samsung thiết kế lại để tung ra thị trường. Đến khi hai thiết bị được trình làng, người dùng có thể thưởng thức những "màn tranh đấu" giữa Huawei và Samsung trong việc quảng bá sản phẩm.

He Gang cho biết: "Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức nên sẽ không để Mate X ra mắt cùng thời điểm với thiết bị của Samsung. Điểm mấu chốt mà chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng là một siêu phẩm Mate X hoàn thiện càng sớm càng tốt, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và trải nghiệm người dùng, xứng đáng với những gì họ bỏ ra".

Trước đó, khi bị bắt gặp tại sân bay với một chiếc điện thoại Mate X trên tay, CEO Huawei, Richard Yu đã đưa ra câu trả lời khá mơ hồ về thời điểm ra mắt Mate X: "Chúng ta sẽ phải đợi". Và cuối cùng, thật khó để có thể biết được thời điểm bán ra của Mate X lẫn Galaxy Fold, nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa đâu!