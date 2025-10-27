Hà Nội

Xã hội

Đèo Lò Xo sạt lở, giao thông tạm chia cắt do mưa lớn

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều đoạn trên Đèo Lò Xo (QL 14) ở tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông nơi đây vẫn đang bị chia cắt.

Hoàng Lý

Sáng 27/10, thông tin từ Trạm CSGT Ngọc Hồi (phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tập trung xử lý các điểm sạt lở trên tuyến Đèo Lò Xo, phấn đấu thông tuyến vào ngày hôm nay. Đặc biệt đoạn từ km 1403 đến km 1408 đang múc đất giải toả 2 đầu, tuy nhiên mưa vẫn còn lớn nên gặp nhiều khó khăn.

601e8d0e-78f5-4a88-956b-3700972750a6.jpg
Đường Đèo Lò Xo sạt lở vùi lấp khiến giao thông chia cắt.

Được biết từ đêm 25/10 đến nay, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài, làm sạt lở nhiều điểm trên đèo Lò Xo, tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn 2 xã Đăk Plô và Đăk Pék làm giao thông nơi đây bị chia cắt.

efc96b24-0f31-40fe-ac9a-0d4303c9def3.jpg
Lực lượng chức năng đang huy động máy móc xử lý các điểm sạt lở trên tuyến.

Cũng theo thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ngọc Hồi, trên đèo Lò Xo hiện có khoảng 3 - 4 điểm sạt lở.

81ad0f4f-2711-424b-adb1-8b6f7b83a459.jpg
Giao thông qua Đèo tạm thời chia cắt

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn từ 2 đầu đèo, đồng thời phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 khẩn trương khắc phục, xử lý thông xe ngày hôm nay.

