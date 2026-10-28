Đèn pin sạc bốc cháy lúc nửa đêm, bé gái 14 tuổi bỏng đường thở nguy kịch

Chiếc đèn pin đang sạc trong phòng ngủ bất ngờ bốc cháy, khiến bé gái 14 tuổi hít phải khói trong khoảng 15 phút, bỏng đường thở độ 3.

Không bỏng da vẫn tổn thương đường thở nặng

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhi 14 tuổi bị bỏng đường thở nặng do hít phải khói trong vụ cháy xảy ra tại phòng ngủ vào khoảng 0 giờ ngày 24/10.

Theo thông tin từ bệnh viện, chiếc đèn pin đang sạc trong phòng ngủ bất ngờ bốc cháy, khiến lửa lan sang gối. Bé gái bị mắc kẹt trong khói lửa khoảng 15 phút trước khi được người thân hỗ trợ đưa ra ngoài.

Bệnh nhi may mắn không có tổn thương ngoài da, nhưng sau đó xuất hiện các triệu chứng ho nhiều, khàn tiếng và thở mệt. Bé được chuyển nhanh đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng suy hô hấp, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) chỉ còn 93%.

Trước tình trạng này, ê-kíp nội soi thuộc Khoa Hô hấp phối hợp với các bác sĩ Gây mê hồi sức tiến hành nội soi phế quản cấp cứu.

Bác sĩ nội soi phế quản cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả nội soi cho thấy muội than bám dày từ mũi đến thanh quản, khí quản và xuống tận các phế quản. Niêm mạc đường thở sưng đỏ, phù hợp với tình trạng bỏng đường thở do hít khói độ 3, mức độ nặng.

Các bác sĩ nhanh chóng làm sạch muội than ngay trong lần nội soi đầu tiên, đồng thời thao tác thận trọng nhằm hạn chế tổn thương đường thở cho bệnh nhi. Sau can thiệp, bé được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát tình trạng hô hấp.

Sau 48 giờ, bệnh nhi được nội soi phế quản lần thứ hai. Đường thở đã được làm sạch, thông thoáng. Hiện sức khỏe và các chỉ số của bé ổn định, dự kiến xuất viện trong ngày 28/10.

Tổn thương phế quản trên nội soi - Ảnh BVCC

Cảnh giác nguy cơ cháy từ thiết bị sạc trong phòng ngủ

ThS.BS.CKII Hồ Thiên Hương, Phó trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh báo, việc sạc pin qua đêm là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình, với các thiết bị như đèn pin, pin dự phòng, điện thoại và quạt tích điện.

Tuy nhiên, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến chập điện, quá nhiệt và bốc cháy, đặc biệt khi thiết bị được sạc trong thời gian dài hoặc đặt trên chăn, gối, nệm.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các gia đình không sạc thiết bị qua đêm hoặc để thiết bị sạc khi không có người giám sát. Không đặt thiết bị đang sạc trên giường, gối, nệm, sofa hoặc gần các vật liệu dễ cháy. Người dùng cần lựa chọn bộ sạc đúng loại, có nguồn gốc rõ ràng; ngắt sạc khi pin đã đầy và ngừng sử dụng pin hoặc thiết bị có dấu hiệu phồng, nóng bất thường hay phát ra mùi khét.

Đặc biệt, không để trẻ ngủ cạnh thiết bị đang sạc. Các gia đình nên lắp thiết bị báo khói, trang bị bình chữa cháy và hướng dẫn trẻ cách thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Trường hợp bé gái 14 tuổi cho thấy, không có vết bỏng ngoài da không đồng nghĩa với việc nạn nhân an toàn sau một vụ cháy. Hít phải khói có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường hô hấp, vì vậy người bị mắc kẹt trong khói lửa cần được đưa đến cơ sở y tế đánh giá kịp thời, đặc biệt khi xuất hiện ho nhiều, khàn tiếng hoặc khó thở.

Bệnh nhi tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Cách phòng ngừa cháy nổ khi sạc thiết bị - Không sạc thiết bị qua đêm hoặc khi không có người giám sát. - Không đặt thiết bị đang sạc trên chăn, gối, nệm, sofa hay gần vật liệu dễ cháy. - Sử dụng bộ sạc đúng loại, rõ nguồn gốc; ngừng dùng thiết bị khi pin phồng, nóng bất thường hoặc có mùi khét. - Không để trẻ ngủ cạnh thiết bị đang sạc. - Lắp thiết bị báo khói, chuẩn bị bình chữa cháy và hướng dẫn trẻ kỹ năng thoát hiểm. - Sau khi hít phải khói, nếu có biểu hiện ho nhiều, khàn tiếng hoặc khó thở, cần được đưa đi cấp cứu.

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