Đổ thêm xăng khi đốt rác, người phụ nữ bị bỏng nặng

Dùng xăng để đốt rác tiềm ẩn nguy cơ cháy bùng đột ngột. Một sơ suất nhỏ có thể khiến người đốt bị bỏng ở nhiều vùng cơ thể.

Đổ thêm xăng khi lửa chưa tắt hoàn toàn: Bỏng cả chân, tay, bụng và lưng

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, một người phụ nữ đã phải đến bệnh viện điều trị sau tai nạn bỏng xảy ra trong lúc đốt rác tại nhà.

Trong quá trình xử lý rác, người phụ nữ sử dụng lửa để đốt. Khi thấy ngọn lửa tưởng chừng đã tắt, người này tiếp tục đổ thêm xăng vào khu vực đang đốt. Ngay sau đó, lửa bất ngờ bùng lên, khiến người phụ nữ bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng bỏng độ I, độ II tại cẳng chân phải, vùng bụng và lưng; các vết bỏng cũng xuất hiện rải rác ở cánh tay và bàn tay.

Tai nạn trên là lời cảnh báo về nguy cơ cháy, bỏng khi sử dụng xăng, dầu hoặc các chất dễ cháy để đốt rác. Xăng có đặc tính dễ bay hơi, tạo ra hơi có thể bắt cháy nhanh khi gặp nguồn nhiệt hoặc tàn lửa còn sót lại.

Vì vậy, việc đổ thêm xăng vào khu vực đang cháy hoặc vừa đốt có thể khiến ngọn lửa bùng phát đột ngột, làm người đứng gần bị bỏng. Ngọn lửa có thể lan nhanh hơn dự kiến, khiến người đốt không kịp phản ứng và tự bảo vệ mình.

Đáng lưu ý, ngay cả khi không còn nhìn thấy ngọn lửa rõ ràng, khu vực đốt vẫn có thể còn nguồn nhiệt hoặc tàn lửa. Việc tiếp tục sử dụng chất dễ cháy để mồi lửa hoặc duy trì quá trình đốt vì thế tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Chăm sóc vết bỏng cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cảnh báo, để phòng tránh bỏng, người dân tuyệt đối không dùng xăng, dầu hay các chất dễ cháy để mồi lửa đốt rác. Khi xử lý rác thải, cần lựa chọn phương pháp an toàn, tránh xa nguồn gây cháy và tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Sơ cứu bỏng đúng cách, tránh làm tổn thương nặng hơn

Theo khuyến cáo của các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, khi xảy ra tai nạn bỏng, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu việc này bảo đảm an toàn. Với vùng da bị bỏng, cần làm mát dưới vòi nước sạch; không chườm đá lạnh, không tự ý bôi thuốc hoặc đắp các loại lá, nguyên liệu và mẹo dân gian lên vết thương.

Những cách xử lý không phù hợp có thể làm tổn thương vùng da bị bỏng hoặc gây khó khăn cho việc đánh giá, điều trị tại cơ sở y tế.

Người bị bỏng cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám khi tổn thương diện rộng, bỏng sâu hoặc bỏng ở các vị trí nguy hiểm. Việc đánh giá mức độ tổn thương và điều trị kịp thời giúp hạn chế nguy cơ biến chứng.

Tai nạn bỏng trong sinh hoạt có thể xảy ra chỉ từ một thao tác bất cẩn. Không sử dụng xăng, dầu để đốt rác là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ lửa bùng phát bất ngờ, bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

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