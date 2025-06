Đề nghị truy tố kẻ dùng dao đe dọa các nhân viên ngân hàng

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xoá nhóm hacker thu thập trái phép 21.000 dữ liệu thẻ tín dụng quốc tế để mua hàng trên Amazon, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 12/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vi vừa khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do một băng nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức, do các đối tượng T.Đ.D (trú tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu.