'Đế chế dưới lòng đất' của loài côn trùng có tổ chức xã hội cực cao

Ẩn sâu dưới lòng đất và trong những thân gỗ mục, tồn tại một thế giới côn trùng tổ chức chặt chẽ như xã hội thu nhỏ với kỷ luật đáng kinh ngạc.

Các loài mối (phân bộ Isoptera) là một nhóm côn trùng nổi tiếng với khả năng xây dựng và tổ chức bầy đàn cực kỳ phức tạp. Điểm nổi bật nhất của mối là cấu trúc xã hội chặt chẽ, bao gồm các “đẳng cấp” rõ rệt gồm: Mối chúa, mối vua, mối thợ và mối lính.

Mỗi cá thể đảm nhận một vai trò riêng, từ sinh sản, xây tổ, tìm kiếm thức ăn đến bảo vệ thuộc địa. Mối chúa có thể sống nhiều năm và đẻ hàng nghìn trứng mỗi ngày, trở thành trung tâm duy trì sự tồn tại của cả quần thể.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một điều đáng kinh ngạc của mối là khả năng xây dựng tổ. Những ụ mối cao lớn ở châu Phi hay Australia có thể cao tới vài mét, với hệ thống thông gió tinh vi giúp điều hòa nhiệt độ và độ ẩm bên trong. Các “công trình” này không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là minh chứng cho khả năng hợp tác và “kỹ thuật sinh học” của một loài côn trùng nhỏ bé.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Thức ăn chính của mối là cellulose – thành phần cấu tạo nên gỗ và thực vật. Tuy nhiên, bản thân mối không thể tiêu hóa cellulose một cách trực tiếp. Chúng phụ thuộc vào các vi sinh vật cộng sinh trong ruột để phân giải chất này thành dinh dưỡng. Mối quan hệ cộng sinh này là một ví dụ điển hình về sự phụ thuộc lẫn nhau trong tự nhiên, nơi hai bên cùng tồn tại và phát triển.

Ảnh: zookeys.pensoft.net.

Dù thường bị xem là loài gây hại do khả năng phá hoại nhà cửa, đồ gỗ và cây trồng, mối lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng giúp phân hủy vật chất hữu cơ, tái chế chất dinh dưỡng và cải thiện cấu trúc đất. Nhờ hoạt động của mối, nhiều hệ sinh thái đất khô cằn trở nên màu mỡ hơn, hỗ trợ sự phát triển của thực vật.

Sự tồn tại của mối cho thấy rằng những sinh vật nhỏ bé nhất cũng có thể tạo ra ảnh hưởng to lớn. Từ những đường hầm vô hình dưới lòng đất đến những ụ mối khổng lồ trên bề mặt, chúng là minh chứng sống động cho sức mạnh của cộng sinh và tổ chức trong tự nhiên.

