Sinh vật kỳ dị uốn éo dưới biển sâu, tự 'cắt tay' để sống sót

Ẩn mình giữa những khe đá và rạn san hô, có những sinh vật biển kỳ lạ với cánh tay ngoằn ngoèo lặng lẽ chuyển động trong bóng tối.

Sao biển đuôi rắn thuộc lớp Ophiuroidea, là họ hàng gần của sao biển nhưng mang dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Thay vì những cánh tay dày và chậm chạp, chúng sở hữu cánh tay dài, mảnh và linh hoạt như những con rắn nhỏ, có thể uốn lượn theo mọi hướng. Phần đĩa trung tâm của cơ thể tách biệt rõ rệt với các cánh tay, tạo nên hình dáng giống một “bộ khung sống” vừa thanh mảnh vừa bí ẩn.

Không giống sao biển thông thường di chuyển bằng hàng trăm chân ống, sao biển đuôi rắn chủ yếu dùng chính những cánh tay của mình để bò hoặc “trườn” trên nền đáy biển. Chúng có thể di chuyển nhanh đáng ngạc nhiên, thậm chí đổi hướng gần như tức thì khi gặp nguy hiểm. Một số loài còn có khả năng tự cắt bỏ cánh tay để thoát thân, sau đó tái sinh phần đã mất – một chiến lược sinh tồn phổ biến nhưng luôn gây kinh ngạc trong thế giới sinh học.

Lớp Ophiuroidea phân bố rộng rãi từ vùng nước nông đến những vực sâu hàng nghìn mét dưới đại dương. Ban ngày, chúng thường ẩn mình dưới đá hoặc trong cát, khi màn đêm buông xuống, chúng bắt đầu hoạt động, vươn các cánh tay ra môi trường xung quanh để kiếm ăn. Thức ăn của chúng khá đa dạng: từ mảnh vụn hữu cơ, sinh vật phù du cho đến những con mồi nhỏ bị giữ lại bởi các gai nhỏ trên cánh tay.

Một điểm đặc biệt khác là cách sao biển đuôi rắn “cảm nhận” thế giới. Dù không có mắt như động vật bậc cao, chúng vẫn có các tế bào cảm quang và cơ quan cảm nhận giúp phân biệt ánh sáng, dòng nước và hóa chất trong môi trường. Điều này cho phép chúng phản ứng nhanh với sự thay đổi xung quanh, dù sống trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc gần như không có ánh sáng.

Trong hệ sinh thái biển, sao biển đuôi rắn đóng vai trò quan trọng như những “người dọn dẹp” và mắt xích trong chuỗi thức ăn. Sự hiện diện của chúng góp phần duy trì cân bằng sinh thái, đặc biệt ở các rạn san hô và đáy biển sâu. Dù ít được chú ý hơn các loài sinh vật biển sặc sỡ khác, vẻ đẹp của sao biển đuôi rắn nằm ở chính sự linh hoạt, bí ẩn và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.

Cuốn chiếu khổng lồ dài 30 cm được nhiều người săn lùng làm thú cưng

Trong thế giới của những sinh vật nhỏ bé dưới chân chúng ta, có một “gã khổng lồ hiền lành” khiến bất kỳ ai cũng phải tò mò khi bắt gặp.

Loài cuốn chiếu khổng lồ châu Phi mang tên khoa học Archispirostreptus gigas là một trong những loài cuốn chiếu lớn nhất thế giới. Chúng có thể dài tới 25–30 cm, thân hình tròn trịa với hàng trăm chiếc chân nhỏ xíu chuyển động nhịp nhàng như những làn sóng. Khi quan sát kỹ, người ta dễ bị mê hoặc bởi cách cơ thể chúng uốn lượn mềm mại, vừa chậm rãi vừa đều đặn, như một cỗ máy sinh học hoạt động hoàn hảo.

Chiêm ngưỡng sinh vật kỳ diệu được ví như 'rừng mưa nhiệt đới dưới nước'

Ẩn mình dưới đại dương xanh thẳm, san hô không chỉ tạo nên những rạn đá tuyệt đẹp mà còn là nền tảng của hệ sinh thái biển.

“Kiến trúc sư” thầm lặng của đại dương. San hô thuộc lớp Anthozoa, là những sinh vật nhỏ bé nhưng có khả năng xây dựng nên các rạn san hô khổng lồ qua hàng nghìn năm. Mỗi cá thể san hô tiết ra canxi cacbonat tạo thành bộ xương cứng, dần dần tích tụ thành các cấu trúc đá vôi rộng lớn, trở thành nơi cư trú của vô số loài sinh vật biển. Ảnh: gbrrestoration.org.
Không phải thực vật mà là động vật. Mặc dù có hình dạng giống cây hoặc hoa, san hô thực chất là động vật thuộc ngành Cnidaria, cùng nhóm với sứa và hải quỳ. Chúng có các xúc tu chứa tế bào gai dùng để bắt mồi và tự vệ, cho thấy bản chất săn mồi rõ rệt của mình. Ảnh: Flickr.
Sinh vật khổng lồ lông lá sống trong khu rừng 'rậm rạp nhất châu Phi'

Ẩn sâu trong vùng rừng núi Đông Phi, Vườn quốc gia Bwindi (Uganda) là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học và hoang dã nhất hành tinh.

Một trong những khu rừng cổ xưa nhất châu Phi. Bwindi được xem là rừng mưa nhiệt đới cổ đại, tồn tại từ thời kỳ băng hà cách đây hàng chục nghìn năm. Nhờ lịch sử lâu dài, nơi đây tích tụ được hệ sinh thái phong phú với nhiều loài sinh vật tiến hóa độc lập. Ảnh: Flickr.
Địa hình dốc và rậm rạp đúng như tên gọi. Tên “Bwindi” trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là “khu rừng tối và rậm”. Địa hình nơi đây gồm các sườn núi dốc, thung lũng sâu và thảm thực vật dày đặc, khiến việc di chuyển trong rừng khá khó khăn. Ảnh: Flickr.
