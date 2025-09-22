Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh và các chi nhánh trực thuộc kê khai được 6.694/7.980 hộ gia đình, cá nhân với hơn 800 ha đất nông nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh và các chi nhánh trực thuộc vẫn tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, đơn vị đã thành lập 16 tổ công tác ở các xã Lương Tài, xã Gia Bình, thực hiện rà soát với chính quyền địa phương và người sử dụng đất tại thôn Thủ Pháp (xã Gia Bình), diện tích khu đất khoảng 4,3 ha; lập phương án bồi thường sơ bộ theo các quy định áp dụng của dự án sân bay Gia Bình. Tổ chức họp dân 36/36 thôn của 3 xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và đang rà soát về chủ sử dụng đất, diện tích sử dụng đất, nhân khẩu tại các thôn.

Nhiều người dân thôn Đổng Lâm, xã Gia Bình dự họp nắm bắt thông tin, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hôm ngày 17/8.

Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai do người dân đi làm xa, không có mặt tại địa phương để kê khai, đối chiếu diện tích; thiếu hồ sơ xác định đất trồng cây lâu năm, đất công ích nằm trong diện tích đất lâu dài của hộ dân… Dù vậy, các tổ công tác đang phối hợp với chính quyền địa phương, đề xuất Trung tâm, các sở ngành chức năng quan tâm, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc.

Phối cảnh sân bay Gia Bình.

Hiện các tổ công tác tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư và UBND xã Gia Bình, Lương Tài rà soát thông tin hồ sơ, số liệu đất đai lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định (vị trí theo quy hoạch và đề nghị của nhà đầu tư).