Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh và các chi nhánh trực thuộc kê khai được 6.694/7.980 hộ gia đình, cá nhân với hơn 800 ha đất nông nghiệp.

Khánh Hoài

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh và các chi nhánh trực thuộc vẫn tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, đơn vị đã thành lập 16 tổ công tác ở các xã Lương Tài, xã Gia Bình, thực hiện rà soát với chính quyền địa phương và người sử dụng đất tại thôn Thủ Pháp (xã Gia Bình), diện tích khu đất khoảng 4,3 ha; lập phương án bồi thường sơ bộ theo các quy định áp dụng của dự án sân bay Gia Bình. Tổ chức họp dân 36/36 thôn của 3 xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và đang rà soát về chủ sử dụng đất, diện tích sử dụng đất, nhân khẩu tại các thôn.

anh-1.jpg
Nhiều người dân thôn Đổng Lâm, xã Gia Bình dự họp nắm bắt thông tin, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh và các chi nhánh trực thuộc kê khai được 6.694/7.980 hộ gia đình, cá nhân với hơn 800 ha đất nông nghiệp (đất trồng lúa).

anh-3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hôm ngày 17/8.

Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai do người dân đi làm xa, không có mặt tại địa phương để kê khai, đối chiếu diện tích; thiếu hồ sơ xác định đất trồng cây lâu năm, đất công ích nằm trong diện tích đất lâu dài của hộ dân… Dù vậy, các tổ công tác đang phối hợp với chính quyền địa phương, đề xuất Trung tâm, các sở ngành chức năng quan tâm, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc.

anh-2-375.jpg
Phối cảnh sân bay Gia Bình.

Hiện các tổ công tác tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư và UBND xã Gia Bình, Lương Tài rà soát thông tin hồ sơ, số liệu đất đai lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định (vị trí theo quy hoạch và đề nghị của nhà đầu tư).

Theo quy hoạch điều chỉnh (tại Quyết định số 1204/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 1/8/2025), Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có diện tích 1.959,95 ha, nằm trên địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao tỉnh Bắc Ninh, có cấp sân bay 4E và là sân bay dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, hiện công tác chuẩn bị các điều kiện xây dựng dự án giai đoạn 2 đang được triển khai quyết liệt.

#giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình #Cảng hàng không quốc tế Gia Bình #sân bay Gia Bình

Bài liên quan

Kinh doanh

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý triệt để khai thác khoáng sản trái phép

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ban hành Công văn số 2596/UBND-KTN yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý đối với lĩnh vực khoáng sản và hoạt động tập kết bến bãi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ngành, UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản và hoạt động tập kết bến bãi trái phép; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan trong việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tập kết bến bãi ven sông.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Một doanh nghiệp ở Quảng Trị bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế

Công ty CP Cảnh quan không gian xanh vừa bị Thuế tỉnh Quảng Trị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế hơn 3,1 tỷ đồng.

Ngày 22/9, thông tin từ Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 846/QĐ-QTR về việc cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Cảnh quan không gian xanh do nợ thuế.

no-thue20230927003148-1699007334413109837057.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới